A VR-pornó lehet a jövő szórakoztatása, de számos kérdést felvet

Számos iparághoz hasonlóan az erotikus tartalmak is beköltöznek a virtuális világba. A VR-pornó nemcsak a jövő, hanem sok helyen már a jelen is. A cyberszexet akár már tematikus bordélyházban és élvezhetik a pornórajongók. A Világgazdaságnak nyilatkozó szexuálterapeuta szerint az emberek hajlamosak követni a trendeket, így egyre többen fogják kipróbálni azt, hogy vágyaikat virtuálisan is kielégítsék. A VR-pornónak előnyei és hátrányai is vannak.

31 perce | Szerző: VG