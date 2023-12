A gamer közösség több mint egy évtizede várja, hogy megérkezzen a Rockstar videojáték fejlesztő stúdió lerántsa a leplet a Grand Theft Auto sorozat hatodik részéről (GTA IV).

Egy összehasonlító kép a floridai Jokerről és a GTA IV előzetesében szereplő karakterről. A kép az IGN Hungary trailer elemző videójából származik.

Fotó: IGN Hungary

A GTA játékok az iparág legnépszerűbb és legsikeresebb darabjai között vannak – ezt a Metacritic toplistája is igazolja. A GTA V 2013-as megjelenése óta 185 millió darab kelt el belőle, ezzel pedig a legnagyobb példányszámban értékesített videójáték a Guinness Rekordok szerint.

Érthető, hogy a rajongók nagyon várták már, hogy hosszú évek után megtudjanak néhány információt a sorozat következő, hatodik epizódjáról és végül december elején meg is kapták a várva várt előzetes.

A trailer debütálása óta eltelt 10 napban majdnem 150 millióan nézték meg és a rajongók teljesen eksztázisba kerültek tőle

– írta meg a Leet.

Az internetet azóta elárasztották azok a videók, amik képkockáról képkockára elemezgetik az előzetesben látottakat és sokaknak fel is tűnt, hogy a trailer tele van utalásokkal az amerikai mémkultúrára.

Ilyen például az előzetesben látható rövid snitt egy idős nőről, aki két kalapáccsal áll fenyegetően, miközben videózzák. Ez egy valós vírusvideó volt az Egyesült Államokban, amikor egy nő két kalapáccsal próbálta elijeszteni a szomszédjában hangoskodó fiatalokat, akik videóra vették az ámokfutását.

A kalapácsos nőhöz hasonló az előzetesben megjelenő tetovált arcú karakter, akiről egy a játékban szereplő hírcsatorna számol be, mit veszélyes körözött bűnöző. A karakter nagyon hasonlít egy létező férfira, a tetovált arcú „floridai Jokerként” ismert bűnözőre, akit már több alkalommal is elítéltek az államban.

A floridai Joker, valódi nevén Lawrence Sullivan, is magára ismert, amikor megjelent az előzetes és egyből fel is háborodott azon, hogy a Rockstar Games ellopta a kinézetét. A bűnöző elégtételt követel az arca ellopásáért és természetesen egy nagyobb összeg segíthetne is neki túllépni ezen a sérelmen.

Lawrence Sullivan 2 millió dollárt követel sérelemdíjként a trailer miatt.

Nem Sullivan volt az első, aki próbált egy kis bevételhez jutni a Rockstar népszerűségének a hátán. 2013-ban, amikor a GTA V megjelent, hasonló perrel nézett szembe a stúdió. Akkor Lindsay Lohan követelt egy kis pénz azért, mert szerinte a játék nyitó jeleneteiben egy Lacey Jones nevű karakter az ő hasonmása. A bíróság végül 2014-ben döntött arról, hogy Lohan követelése nem megalapozott.

A floridai Joker követelésére egyébként a Rockstar Games is reagált. A stúdió egy X posztban tette közzé, hogy mennyire nevetségesnek tartják az ilyen pereket. A posztban azt állítják, hogy ha mindenkinek fizetnének, akik hasonlók okokból eddig beperelték őket, akkor legalább 1,2 milliárd dollárt kellett volna eddig sérelemdíjakra költeniük.

LOL the joker cancelled GTAVI! pic.twitter.com/r9MJWx30iP — The GTA Base (@TheGTABase) December 9, 2023

A GTA VI-hoz még nem kaptunk pontos megjelenési dátumot, de a trailerből annyi kiderült, hogy még sokat kell várni az alkotásra. A Rockstar közölte, hogy a játék majd csak 2025-ben kerül a boltok polcaira.