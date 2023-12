Az összes fizikai és elektronikus példányt meg kell semmisíteni A Gyűrűk Ura folytatásából

Egy amerikai író, Demetrious Polychron 2022. szeptember 22-én jelentette meg regényét, The Fellowship of the King (A király szövetsége) címmel. A cím nem véletlenül lehet ismerős, hiszen a regény közvetlen folytatása J. R. R. Tolkien angol író művének, A Gyűrűk Urának. Polychron nem igazán próbálta titkolni, hogy történetét teljes mértékben a Tolkien eredeti művére építette, hiszen hősei mind A Gyűrűk Ura szereplőinek gyerekei, sőt a cselekmény is Tolkien fantasyvilágának az alapjaira épül.

Fotó: Photo12 via AFP

Fel lehet tenni a kérdést, hogy Demetrious Polychron milyen jogon írt folytatást a világhírű trilógiának. A rövid válasz, hogy ehhez joga nem volt, így meg is ütötte a bokáját. Polychront beperelték J. R. R. Tolkien jogutódai, mivel az író semmilyen engedélyt nem kapott arra, hogy a brit író munkásságát felhasználja. A pert a szerzői jogok megsértése miatt indították, amit a bíróság jóvá is hagyott – írta meg a Sky News.

Az ítélet szerint Polychronnak meg kell semmisítenie a The Fellowship of the King regény összes fizikai és elektronikus példányát, valamint a bíróság 130 ezer dollár perköltség megfizetésére is kötelezte. Emellett az írót eltiltották attól, hogy a jövőben bármilyen művet írjon, amelyben felhasznál olyan elemeket, amelyek Tolkien hagyatékához tartoznak.

A Polychron elleni szerzői jogi per onnan indult, hogy az író perelte be először ugyanezen az alapon J. R. R. Tolkien jogutódait és az Amazont még 2023 áprilisában. Polychron ugyanis úgy gondolta, hogy őt érte sérelem az Amazon A Gyűrűk Ura: A hatalom gyűrűi sorozata miatt, amelyben szerinte ellopták az ötleteit. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a sorozat három héttel azelőtt jelent meg, hogy Polychron könyvei forgalomba kerültek volna, a széria előkészületei pedig még évekkel korában elindultak.

A bíróság természetesen elutasította Polychron keresetét, az indoklás szerint azért, mert az író kérése észszerűtlen és komolytalan. A perrel sikerült magára vonnia a figyelmet, Tolkien jogutódai pedig azonnal beperelték a szerzői jogsértés miatt.

Tolkien jogutódainak ügyvédje, Steven Maier közölte, hogy Polychron egyértelműen vagyonszerzés céljából írta meg a könyvét, amihez nem kért és nem is kapott engedélyt. Közölte, hogy Tolkien jogutódjai soha nem engednék, hogy jogosulatlan szerzők és kiadók nyerészkedhessenek a világ egyik leghíresebb fantasytörténetén.

Reméljük, hogy a bíróság döntése, illetve az eltiltás elrettenti majd jövőben azokat, akik A Gyűrűk Ura sikerét akarják felhasználni arra, hogy megtömjék a zsebüket

– mondta Maier.

A bíróság arra is kötelezte az írót, hogy amint megsemmisítette a regénye összes példányát, írjon alá egy nyilatkozatot, amelyben megerősíti, hogy nem maradt egyetlen darab sem a könyvből. Ez azt jelenti, hogy a jövőben előkerülő The Fellowship of the King könyvek után Polychron további következményekre számíthat.