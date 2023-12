Ma már nem feltétlenül a jachtok, kastélyok, sportautók és dizájnertáskák a fémjelzői az ultragazdagságnak, a hosszabb és egészségesebb élet válik az új státuszszimbólummá.



Az ibizai Six Senses hosszú élet központban a legnépszerűbb kezelések közé tartoznak az intravénás infúziók, mint az ózonterápia.

Fotó: Six Sense



Egyre népszerűbbek a gazdagok körében az élet meghosszabbítására szakosodott, úgynevezett longevity klinikák, amelyek borsós árért diagnosztizálnak és személyre szabott gondozási terveket is kínálnak – erről írt a Businessinsider.com, amely a legnépszerűbb célpontok közül ötöt be is mutatott.

A holisztikus képalkotó Hooke

Korai beavatkozással a betegségek túlnyomó többsége kezelhető – ezt vallja a Hooke londoni hosszú élettartam központ, amely a krónikus betegségek kezelésére a megelőzésen keresztül összpontosít.

A klinika szűrési programja a négy részből álló MRI-től a csontsűrűség-teszteken át a teljes genomiális szekvenálásig és a kognitív értékelésekig terjed ki.

Programjaink holisztikus képet alkotnak az ügyfél állapotáról alapot biztosítva az életmód átalakításához, orvosi ajánlásokhoz

– közölte a klinika e-mailben a lappal.

Három tagsági szintet kínálnak, amelyek közül az egyiket évi 40 000 dollárért. Ügyfeleik életkora 23 és 70 év között van, átlagéletkoruk 50 év, de az elmúlt évben a központban a 30 év körüli ügyfelek száma nőtt.

Luxushét a Genfi-tónál

Egy kis üdülővárosban a Genfi-tó partján található a világ egyik legfontosabb élethosszabbító úti céljaként ismert központja, a Clinique La Prairie. A több mint 90 éve létező klinika 53 ezer dollárért kínál luxushetet az öregedési folyamat lassítására, személyre szabottan.

Az úgynevezett prémium revitalizációs csomag – amelyet 35 év felettieknek ajánlják – hosszú élettartam konzultációkat, alvásminőség-felmérést, DNS-teszteket, táplálkozási útmutatást és személyi edzéseket tartalmaz. És ez csak töredéke a teljes programnak, amelyhez limuzinszolgáltatás és zéró gravitációjú ágy is tartozik.

A program stimulálja a sejtek regenerálódását, küzd az öregedés jelei és okai ellen, valamint erősíti az immunrendszert az orvostudomány, a táplálkozás, a jólét és a mozgás négy pilléren keresztül

– közölte a klinika a Business Insiderrel.

Ózonterápia a Six Sensesben

Az ibizai Six Senses hosszú élet központban az ügyfelek egy-, három- vagy hétnapos programokat foglalhatnak. A hétnapos program személyenként körülbelül 4700 dollár a szállás és az étkezés nélkül, azaz ennyibe kerülnek a diagnosztikai tesztek, wellness-szűrések, gyógyfürdőkezelések, jógaórák, energiagyógyászati ​​foglalkozásat és biohacking terápiák.

A legnépszerűbb kezelések közé tartoznak az olyan intravénás infúziók , mint az ózonterápia, amely állítólag növeli a szervezet oxigénszintjét, és segít a sejtfunkciók javításában – tájékoztatták az Insidert.



Azt tapasztalták, hogy az elmúlt években megnőtt azon kliensek száma, akik hosszú életet biztosító kezeléseket keresnek.

Well: belépő a Kék zónába

Mi a közös a Spanx alapítója, Sara Blakely és a Classpass alapítója, Payal Kadakia, valamint olyan színésznők, mint Reese Witherspoon és Gwyneth Paltrow között? Mindannyian vendégei voltak a The Well wellness-központok láncának, amelyek New Yorkban, Miamiban, Cabóban és Costa Ricában találhatók.

A Well hosszú élettartamra összpontosító kínálatában infraszauna, hideg merülések és egészségügyi tréningek szerepelnek. A klinika négynapos elvonulási programja Costa Rica-ban, a Hacienda AltaGracia resortban fejenként körülbelül 3000 dollárba kerül.

A vendégek számára csábító, hogy a közelben található a világ egyik Kék zónája, amely arról híres, hogy az emberek ott hosszabb és egészségesebb életet élnek.

Minden tendencia a wellness utazások iránti kereslet folyamatos növekedésére utal – közölte a klinika.

A Lanserhof Lans klinika a holisztikus orvoslás és a pszichológia vívmányai mellett a modern orvostudományra támaszkodik.

Fotó: Lanserhof

Fiatalodás az Alpokban

A Keleti-Alpokban található Lanserhof Lans a belek alapos regenerálását javasolja az életerő felélesztése érdekében, méregtelenítő, tisztító és savtalanító programokra, a holisztikus orvoslásra, a pszichológiára és a modern orvostudományra támaszkodik.

Az első napok itt nem könnyűek a diétával – a vendégek egész nap aludhatnak, fejfájásuk van. Néhány nappal később az energia visszatér, és ez a jó energia nagyon sokáig veled marad. Hihetetlen

– idézi a cikk a klinikát.

A központ legalapvetőbb ajánlata, az egyhetes "Cure Classic" program, személyenként valamivel 3000 dollár felett kezdődik, a szállások nélkül. A program számos orvosi vizsgálatot, vizeletelemzést, terápiás masszázst, méregtelenítő kezelést, hidroterápiás kezelést, valamint orvosi előadásokat és csoportos mozgás- és relaxációs terápiákat tartalmaz. Van egy kéthetes, hosszú távú Covid-csomagjuk is, amely több mint 5200 dollárba kerül.

A fogyasztók wellness- termékekre és -szolgáltatásokra fordított kiadásai a világjárvány óta emelkedtek.

Fotó: Lanserhof

A járvány óta nő a wellness-piac

A longevity klinikák lehetőséget jelenthetnek arra, hogy kitaláljuk: hogyan lehet néhány évvel meghosszabbítani az életet. A cikk írója ugyanakkor figyelmeztet: a szektor nincs teljesen szabályozva, a központok kínálhatnak kísérleti kezeléseket is az orvosilag igazolt módszerek mellett.

Az igény mindenesetre megvan a szolgáltatásokra: a Global Wellness Institute szerint a fogyasztók wellness- termékekre és -szolgáltatásokra fordított kiadásai a világjárvány óta emelkedtek, a wellness-piac 5,6 billió dollárt tesz ki.

A csúcsminőségű, élethosszabbító klinikák a legtöbb ember számára hozzáférhetetlenek – ahogy az a fenti árakból is látszik. Közben azonban arról sem szabad megfeledkezni: a méregdrága szolgáltatások biztos fantasztikus élményt kínálnak, de egészségünk érdekében a legtöbbet a hétköznapokon, apró döntések során keresztül tehetünk – nap mint nap.