A streamingpiacot 247,1 millió előfizetővel a Netflix vezeti, amit az Amazon Prime Video követ 200 milliós bázissal. A harmadik helyen a 146 millió felhasználóval büszkélkedő Disney+ található. Azonban a 2007-ben induló, több mint 48 millió előfizetővel rendelkező, főleg akciófilmekre, krimikre és vígjátékokra koncentráló Hulu kétharmadát a Walt Disney, egyharmadát a Comcast birtokolja.

Fotó: Silas Stein / dpa Picture-Alliance via AFP

A Disney kezében van a sportra fókuszáló, 24,9 millió feliratkozóval rendelkező ESPN+ 80 százaléka is. Bob Chapek, a Disney vezetőjének nagy terve, hogy egyesíti a Disney+, az ESPN+ és a Hulu szolgáltatásait. A cégek közötti megállapodás értelmében a Disney 2024-ben vásárolhatja ki a Comcastot a Huluból, az akvizíció értékét független szakértők fogják megállapítani.

A Hulu közös tulajdonosi struktúrája egy évek óta tartó saga kialakulásához vezetett a vállalatok között, ám a Comcast minél több pénzt szeretne látni az üzletből, így a tárgyalások nem lesznek egyszerűek és rövidek. Pedig ha megvalósul a fúzió, az alapjaiban változtatná meg a streamingpiacot. A három platform összeolvadása után a Disney 219,1 millió felhasználóval

megszerezné a második helyet az Amazontól, és a Netflix minden eddiginél komolyabb versenytársat kapna a nyakába.

Az Egyesült Államokban a Disney+, a Hulu és az ESPN+ kedvezményes áron megvásárolható egy csomagban, míg Európában számtalan Hulun nagyot menő sorozat – például a Gyilkos a házban – a Disney+ kínálatában nézhető. Decembertől az amerikai előfizetőknek a Disney+ alkalmazásban elérhető a Hulu katalógusának béta verziója. Az egyesített alkalmazás hivatalos indulási időpontja 2024 márciusában várható.

A streaming egyre jelentősebb, tavaly júliusban először fordult elő, hogy az amerikaiak a tévénézésre szánt idejükből többet töltöttek a Netflix, a Disney+, az HBO Max és társaik streamingszolgáltatásait követve, mint kábeltévézéssel. A brit fiatalok alig néznek már televíziót, inkább a streamingplatformokat részesítik előnyben, így aztán érthető, hogy a Disney megszerezné a második helyet a piacon.

Ám az is tény, hogy leáldozott az olcsó streaming-előfizetések kora, és egyre több szolgáltató vezeti be a jelszómegosztás megszüntetését, ezzel is újabb előfizetéseket remélve a már meglévő felhasználóktól. Nemcsak az ár változik, hanem új előfizetési modellek is elérhetők lesznek: az eddig teljesen reklámmentes szolgáltatások mellett megjelennek majd az olcsóbb, reklámokkal megtűzdelt opciók is.