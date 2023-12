Claudette Dion, Celine Dion nővére azt nyilatkozta, hogy az 55 éves énekesnő állapota nem javul, de továbbra is küzd stiff-person-szindrómával. A betegségéről tavaly decemberben beszélt először, és le kellett mondania a világ körüli turnéját is miatta, melynek keretében Budapestre is ellátogatott volna. A stiff-person-szindrómát ugyan kutatják, de egyelőre kevés eredménnyel, mivel nagyon ritka rendellenességről van szó.

Fotó: Getty Images

Claudette Dion arról számolt be, hogy

az énekesnő már az izmai felett is elveszítette az irányítást betegsége miatt.

Claudette Dion szerint testvérének egyelőre nincs szüksége kerekesszékre ahhoz, hogy közlekedjen, valamint hogy a betegsége ellenére a húga szeretne visszatérni még a színpadra. Az énekesnőt három és fél év után legutóbb novemberben lehetett látni a nyilvánosság előtt, amikor fiaival elment egy Las Vegas-i jégkorongmeccsre.

Celine Dion ikertestvére korábban is nyilatkozott az énekesnő állapotáról, akkor azt mondta, hogy minden erejét arra fordítja, hogy legyőzze ritka neurológiai betegségét, de nagyon keveset lehet tenni a fájdalma enyhítésére. A testvér szerint Celine Dion erős, és mindent megtesz a gyógyulásért, de a betegség rejtély még az orvosok számára is.