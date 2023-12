Elárulta a Google, mire kerestek rá 2023-ban a magyarok

A Google keresőóriás minden évben nyilvánossá teszi, hogy az adott esztendőben milyen eseményekre, személyekre, fogalmakra kerestek rá a felhasználók, bemutatva ezzel az adott időszak legnépszerűbb témáit, illetve a legfontosabb változásokat az előző évi trendekhez képest. A Year in Search oldalon a globális listák mellett a világ számos országának idei eredményeit böngészhetjük, így többek között Magyarországét is.

Fotó: Shutterstock

Ezek voltak 2023 legfelkapottabb témái Magyarországon

2023-ban is nagyon változatos témák kerültek fel a Google Kereső magyarországi toplistáira. Az talán nem meglepetés, hogy Azahriah a lista élére került, hiszen telt házas koncertjei kapcsán sokszor bekerült a hírekbe. Őt Eszenyi Enikő követte a rangsorban. Sajnos idén is sok ismert embertől kellett búcsúznunk, és a gyászhírek kapcsán mindig sokan kattintanak, ez idén sem volt másként. A 2023-ban elhunyt személyek közül Suhajda Szilárd, Matthew Perry és Vágó István érdekelte a legtöbb embert.

A filmek, sorozatok és televíziós műsorok felkapott keresései között hazai és nemzetközi találatok is szerepeltek. A filmek versenyében az Oppenheimer megelőzte a Barbie-t, a sorozatoknál a Wednesday, a tévéműsoroknál pedig a Sztárbox diadalmaskodott. Bár a magyar labdarúgó-válogatott sorozatban harmadszor is kijutott az Európa-bajnokságra, Szoboszlaiék nem tudták letaszítani a trónról a Budapesten rendezett atlétikai világbajnokságot (a Liverpool sztárja egyébként egyéniben is bejutott a top 10-be).

A 2023-as toplisták

Híres emberek

Azahriah Eszenyi Enikő Jákob Zoltán Gálvölgyi János Cansu Dere Papp Máté Bence Ferenc pápa Jenna Ortega Szoboszlai Dominik Gubik Petra

Elhunytak:

Suhajda Szilárd Matthew Perry Vágó István Tina Turner Alan Rickman Ken Block Láng Györgyi Szvoboda Bence Angul Cloud Jevgenyij Prigozsin

Filmek:

Oppenheimer Barbie Avatar 2 Megfojtott virágok John Wick 4

Sorozatok

Wednesday Ginny és Georgia Hazatalálsz The Last of Us Az aranyifjú

TV műsorok

Sztárbox Nyerő Páros Power of Love TV2 Kőgazdag Fiatalok Dancing with the start 2023

Sportesemények

Atlétikai Vb Eb-selejtező Magyarország–Szerbia Magyarország–Bulgária Magyarország–Litvánia

Videójátékok

Stumble Guyas Hogwards Legacy Baldur’s gate 3 Starfield Sont of the Forest

Kütyük

iPhone 15 iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max Iqos Iluma Honor 90

