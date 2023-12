Elbúcsúztunk Suhajda Szilárdtól, Oroszország halálra rémítette Európát – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Madeleine McCann nyomára bukkanhatott a rendőrség

Az idei tavasz egyik meghatározó bulvárhíre volt, hogy bizonyítást nyert, a lengyel Julia Wendell nem azonos a 2007-ben nyomtalanul eltűnt 3 éves brit kislánnyal, Madeleine McCannel. Madeleine egy portugál szállodai szobából tűnt el, miközben a szülei vacsoráztak. A kislány eltűnésének hírek bejárta az egész világot. Számos országból érkeztek olyan információk, hogy valaki látni vélte Madeleine-t, ám végül mindig hamisnak bizonyultak ezek az információk. Julia Wendell tűnt még a legvalószínűbb lehetőségnek. A lengyel lány éveken keresztül állította magáról, hogy ő Madeleine McCann, még televíziós műsorokban is szerepelt ezzel az állításával. 2023 áprilisában végül egy DNS-vizsgálat segített bebizonyítani, a lengyel lány biztosan nem rendelkezik angolszász gyökerekkel, így kizárt, hogy ő legyen Madeleine.

Az elrabolt kislány ügye ezzel továbbra is rejtély maradt, ám néhány héttel később újabb információk láttak napvilágot. A német hatóságok egy nyomot követve eljutottak Arade-folyón gáttal kialakított víztározóhoz, ami 50 kilométerre van Madeleine eltűnésének helyétől. A portugál rendőrség segítségével meg is kezdődött a tározó átkutatása, ám ma már tudjuk, hogy Madeleine McCannt végül itt sem találták meg.

Szédítő árzuhanás lesz a benzinkutakon pénteken

Az idei évben a Világgazdaság olvasóinak kedvenc témái közé tartozott az üzemanyagárak alakulása. Szinte minden hónapban ott van a legolvasottabb írások között egy anyag, ami a benzinkutak árait mutatta be, ez alól pedig a május sem volt kivétel.

Nem is csoda, hiszen május első szerdáján kiderült, hogy május 5-én hatalmasat esnek az üzemanyagárak. A benzin 10, a gázolaj pedig 18 forinttal lett olcsóbb egyik napról a másikra. Ekkor az északi-tengeri Brent kőolaj áresése rántotta le az üzemanyagárakat. A tavasszal még zajló jegybanki szigorítások, valamint a kínai kereslet alakulásával kapcsolatos bizonytalanságok meglátszottak a vezető kőolajok árában, ez pedig boldoggá tehette az autósokat.

Vágó István emlékére visszatér a képernyőkre a Legyen Ön is Milliomos

Még áprilisban tragikus hirtelenséggel elhunyt az ország egyik legismertebb műsorvezetője, Vágó István. A Legyen Ön is Milliomos kultikus kvízshow házigazdájának személye gyakorlatilag összeforrt a műsorral és a televíziós műveltségi vetélkedők műfajával Magyarországon.

A kvízmester emlékére májusban az RTL Fókusz című műsorában jelentették be, hogy egy különkiadást fognak sugározni a Legyen Ön is Milliomosból.

Vágó István gyógyszer-vegyészmérnöki diplomát szerzett, majd külkereskedőként dolgozott. 1976-ban egy barkochbajátékkal kezdte tévés karrierjét, utána jó néhány vetélkedőt vezetett az MTV-n, az RTL Klubon, a TV2-n, a Story4-en. Grétsy Lászlóval évekig közösen vezette az Álljunk meg egy szóra! című nyelvművelő, Juhász Árpáddal a Kalendárium című tudományos ismeretterjesztő adást. Módos Péter mellett műsorvezetője volt a Pulzus című könnyűzenei adásnak, kilenc éven át közvetítette az Eurovíziós Dalversenyeket.

A kvízmester 74 éves volt.

Durva videót közölt a magyar rendőrség arról, mi is történt a Karmelita kolostornál

Tavasszal javában zajlottak a diáktüntetések Budapesten és több vidéki városban. A fiatalok reggelente sorfalat álltak a belvárosban, vagy éppen a Karmelita kolostorhoz vonultak, hogy nemtetszésüket fejezzék ki a kormány felé. Ezek a tüntetések nem egyszer voltak feszült hangulatúak, majd egyes esetekben a harag erőszakká is fajult.

Május elején a Karmelita kolostort körülvevő kordonokat rángatták és rugdosták a fiatalok, még végül a rendőrök könnygázt vetettek be ellenük. A magyar médiában futótűzként szaladt végig a hír, ahány portál annyiféle körítéssel tálalták az ott történt eseményeket. Mivel sokan rendőri brutalitást kiáltottak, amiért a gimnazista diákokat könnygázzal és gumibotokkal oszlatták a hatóságok, a kapitányság közzétett egy videót, amivel igyekeztek árnyalni a Karmelita körül történteket. A videón az látszott, hogy a diákok már az előtt is agresszívan viselkedtek, hogy a könnygáz előkerült volna a rendőri oldalon.

Messi Szaúd-Arábiában tárgyal: akkora lehet a fizetése, amihez képest Ronaldo bére zsebpénznek tűnik

Az idei nyár teljes mértékben átírta azt, amit a profi labdarúgásról addig gondoltunk. Az már eddig is alapvetés volt, hogy felfoghatatlan mennyiségű pénz van a fociban és magyar fejjel sokszor lepődtünk meg az évek alatt egy-egy profi játékos fizetésén. Azonban ezen a téren 2023 teljesen új szintre emelte a labdarúgást, hiszen ezen a nyáron szállt be a buliba Szaúd-Arábia.

A szaúdi vezetés úgy döntött, hogy a világ élvonalába emelik a focijukat, ennek érdekében pedig semennyi pénzt nem sajnáltak az európai sztárok leigazolására. Ennek a folyamatnak az első fecskéje volt 2022 utolsó napján Crisiano Ronaldo, aki az al-Nasszr klubhoz igazolt rekordot jelentő fizetésért. A nyáron Ronaldot sorban követték az európai játékosok, például a brazilok klasszisa, Neymar is az országba igazolt.

Rijád azonban egy Ronaldónál is nagyobb skalpot akart begyűjteni a nyáron, hogy végleg belevésse a bélyegét a foci nagykönyvébe. Ennek érdekében megkörnyékezték a világbajnok argentin támadót, az azóta már nyolc Aranylabdát is magénak tudó Lionel Messit is. Azt pontosan nem tudni, hogy Messi mekkora ajánlatot kapott Rijádból, de egyes források azt állították, hogy Ronaldo fizetése maximum zsebpénz lehet az argentin gázsija mellett. Végül Messi nem harapott rá a szaúdi csalira és David Beckham klubjába, az Inter Miamiba igazolt.

Hétköznapi hősökre cserélte Bruce Willist a Hell

Az egész ország ledöbbent, amikor évekkel ezelőtt az akciósztár Bruce Willis felbukkant a Hell reklámjában. Nem mindennapi húzás volt, hogy egy hollywoodi csillag megjelenjen egy magyar márka reklámfilmjében, de az energiaitalos cégnek sikerült elcsábítani Willist.

Később sajnálatos módon kiderült, hogy a színészóriás egy súlyos betegségben szenved. Először afáziát diagnosztizáltak nála, majd később súlyos demencia is kialakult a sztárnál. Willis ma már családja körében él tovább, az állapotáról nem sokat tudni, de egyes források szerint hol javul, hol romlik a betegsége.

Mivel Bruce Willis már nem képes szerepelni, így a Hell számára is új irányt kellett találni a reklámokat illetően. Ennek keretében a cég a világmegmentő Bruce Willisről a hétköznapi hősökre helyezte át a hangsúlyt. A reklámfilm lényege, hogy olyan embereket mutasson be, akik a saját életük kihívásaival kell, hogy megküzdjenek.

Eltűnt 270 milliárd forint készpénz Magyarországról, de ennek egyelőre senki sem örülhet

Évente jelentős, több százmilliárd forintos költséget jelent Magyarországnak, az államnak és a háztartásoknak egyaránt, hogy fenntartsuk a készpénzes fizetést. A forgalomban lévő állomány lefaragása ezért mindenképp hasznos volna, és 2023 első hónapjaiban el is elindult egy pozitív változás. 2022 decemberében rekordmennyiségű készpénz volt forgalomban, idén viszont fokozatosan párolgott el a gazdaságból ez a pénztömeg.

A hazai készpénz állománya a gazdaságban 2023 márciusában 8142 milliárd forint volt, ami 269 milliárd forinttal kevesebb készpénzt jelentett, mint az év kezdetén.

Propagandájába dőlt a Nyugat: az elavult orosz hadseregen gúnyolódtak, pedig az közben alkalmazkodott

Az orosz–ukrán háború minden mozzanatát alaposan körbejárta a világsajtó az elmúlt majdnem két évben. A nyugati híradások egy dologban általában egyetértettek. A korábbi hiedelmekkel ellentétben Oroszország hadserege mégsem olyan ütőképes. Ezekre a feltételezésekre Moszkva rácáfolt, hiszen kellő mennyiségű és fejlettségű fegyver tudott Ukrajnába küldeni. Azok a hírek, miszerint az oroszok a hidegháború óta rozsdásodó harckocsikkal háborúznak, nem állta meg a helyét.

Ráadásul Oroszországnak nem is érdeke, hogy a szárazföldön hadakozzon az ukrán csapatokkal, hiszen az orosz–ukrán háború fő hadszíntere a levegőben van. Oroszország legnagyobb előnye, hogy bármikor képes Ukrajna bármely pontjára csapást mérni a drónok és rakéták segítségével.

Ami mégis igaznak bizonyult, hogy az orosz sereg a katonák élete árán is hajlandó akciókat véghez vinni. Az emberi hullámok taktika, amivel Bahmutot is bevették, azt jelenti, hogy a csapatokat több hullámban küldik rá az ellenségre, hogy ezzel morzsolják le a védelmi képességeit. Ez a harcmodor azonban sok emberéletet követel.

Búcsúzik a világ Suhajda Szilárdtól

Egy egész ország gyászolt 2023 májusában, hiszen a Mount Everest meghódítása közben életét vesztette a hegymászó, Suhajda Szilárd.

Május 23-án indult csúcstámadásra a hegymászó, hogy hetedik magyarként, oxigénpalack használata nélkül pedig első magyarként meghódítsa a világ legmagasabb pontját, a Mount Everestet. A sportemberrel azonban elveszett a kapcsolat, onnantól kezdve mindenki várta a híreket a magyar hegymászóról, és várta a csodát. Szombaton azonban kiderült, hogy ez nem fog bekövetkezni, miután a világklasszis serpákból álló mentőcsapatnak nem sikerült megtalálnia, a rendkívül rossz időjárás miatt feladták a keresést, és visszaindultak, hiszen a 8000 méter fölött jelenleg tapasztalható körülményeket ennyi időn keresztül nem lehet túlélni.

A magyar hegymászótól az őt követő rengeteg magyar sportrajongó mellett az egész hegymászóvilág búcsúzik.

A világ ma elvesztett egy rettenthetetlen lelket. Szomorúan búcsúzunk Suhajda Szilárdtól

– írta róla Facebook-oldalán az Everest Today.

Hivatalos: Oroszország felmondja a hidegháborút lezáró európai békeszerződést

Felmondta az 1990-ben Párizsban megkötött békeszerződést Oroszország, amely nem hivatalosan lezárta a hidegháború időszakát. Az 1990-ben megkötött CFE-szerződés (Conventional Armed Forces in Europe, azaz Hagyományos fegyveres erők Európában) maximálta a korábban szemben álló felek haderejének létszámát és eszköztárát.

A dokumentumot akkor tizenhat NATO-tagállam és a Varsói Szerződés tagállamai írták alá, majd 1999-ben ezt kibővítették. Oroszország ugyan 2007-ben már részlegesen felfüggesztette részvételét a megállapodásban a folyamatos NATO-bővítések elleni tiltakozásul, de egészen eddig fel sem merült, hogy végleg felmondanák a szerződést.

Nem ez az első megállapodás, amelyet felfüggesztett Oroszország az ukrajnai háború miatt kialakult helyzetben. Februárban maga Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette be, hogy felfüggesztik részvételüket az új START-megállapodásban.