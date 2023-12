A kárpátaljai Kerecke községi tanács helyettese, Szergej Batrin, aki egy értekezleten több gránátot is felrobbantott, előre készült a bűncselekményre. Erről december 15-én számolt be a We are Ukraine tévécsatorna Igor Klimenko ukrán belügyminisztérium vezetőjére hivatkozva.

„A kárpátaljai merénylőt előre felkészítették, otthonában egy vallomástételt tartalmazó cetlit találtak – mondta a miniszter.

Emellett Klimenko hozzátette, hogy jövő évtől minden ukrán iskolában tisztek lesznek, akik felügyelik a rendet és a biztonságot.

A Világgazdaság korábban már beszámolt róla, hogy a kárpátaljai Kerecke község tanácsülésén az egyik képviselő felrobbantotta magát és képviselőtársait több gránáttal. A támadásban 26-an megsebesültek, 5 ember állapota válságos. Egy ember meghalt. A robbantásról a videót először a képviselő-testület egyik tagja osztotta meg Facebookon, később az ukrán rendőrség is közzétette a felvételt.

В Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельсовета. Пострадали 26 человек, 6 в тяжелом состоянии. Сам депутат в реанимации. pic.twitter.com/tCnYhXKIam — Есенин (@s_esenin) December 15, 2023