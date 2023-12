Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság már felkészítette a Széchenyi és a Neptun jégtörő hajókat a gönyűi üzemi kikötőben. A Széchenyi az ország legnagyobb jégtörője, két darab, egyenként hathengeres, 231 ezer köbcenti, 19 tonna súlyú motorral, melyek összesen kétezer lóerősek, percenként négyszázat fordulnak, óránként 100 liter gázolajat esznek meg, a monstrum üzemanyagtartálya pedig 42 ezer literes. A készenléti állapot hivatalosan december 15-én kezdődik és március 1-jéig tart – írja a Kisalföld.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az Éduvízig a téli védekezésre még bevetheti a kisebb, 19 méteres, 50 tonnás Neptun jégtörőt is. A vízügyi igazgatóság munkatársai a szemlét megelőző üzempróba során ellenőrizték a hajók műszaki állapotát, üzemszerű körülmények között tesztelték többek között a főgépek, kompresszorok, a kormányrendszer, a navigáció, a rádió, a radarok, a döngölőrendszer működését. Bár a telek egyre melegebbek, de a meteorológusok azt is hozzáteszik, hogy ezzel együtt a szélsőségek is nagyobbak.

Elég két hét kemény fagy, az éjszaka mínusz tíz fok körüli hőmérséklet, és a vízfelszín harminc-negyven százalékát máris jég borítja.

Ilyen jégpáncélnál pedig már szükség lehet a hajókra. Ez leginkább január végén szokott bekövetkezni.

A jég elleni védekezés következő lépése majd december közepén következik, amikortól már a jégtörőket melegen tartják, vagyis csökkentett személyzettel üzemkész állapotba helyezik őket, hogy ha kell, néhány órán belül be tudjanak avatkozni. A készültség újabb állomásaként (másodfok) a hajókat elvezénylik a lehetséges beavatkozás helyszínére, a harmadiknál nekiállnak a munkának. Legutóbb 2017-ben kellett a jégtörőknek éles bevetésen részt venni, a Széchenyi már többször segített nehéz körülmények között a Duna alsó szakaszán, Szerbiában is.

A hideg és a fagy miatt többek között már a Normafát is lezárták. A Hegyvidéki Önkormányzat biztonsági okokból balesetek megelőzése érdekében lezárta a területet. Arra kér mindenkit az önkormányzat, hogy a lezárás megszüntetéséig ne menjen senki Normafa területére. A hétvégén sem fog enyhülni az időjárás: eső, zápor, havas eső és hózápor.