Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azt javasolja az országvezetőknek, hogy szigorúan szabályozzák az alternatív dohánytermékek piacát, az ízesített e-cigarettákat pedig tiltsák be. A szervezet úgy látja, hogy az elektronikus cigaretta (vape) is veszélyes lehet az egészségre.

Az elektronikus cigaretta a 13-15 évesek közt népszerűbb, mint a felnőttek körében.

Fotó: Alexander Yu / Shutterstock

A WHO szerint sürgető az elektronikus cigaretta piacának szabályozása

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének szakosított szervezete csütörtökön rámutatott több olyan tanulmányra is, amelyek nem találtak elég bizonyítékot arra, hogy az e-cigaretták segítik a dohányosok leszokását, ugyanakkor arra jutottak, hogy

az egészségre ártalmasak, sőt, nikotinfüggőséget okozhatnak a nemdohányzók, főként a gyerekek és a fiatalok körében.

A gőzzel együtt a fogyasztó olyan anyagokat szív be, amelyek rákot okoznak, növelhetik a szív- és tüdőbetegség kockázatait, a fiatalok agyfejlődését pedig károsíthatják. A vape-ek a 13-15 évesek közt népszerűbbek, mint a felnőttek körében.

Ezek miatt a szervezet azt tanácsolja az államvezetőknek, hogy mielőbb szigorúan szabályozzák az ilyen eszközök használatát, a hozzájuk való ízesített nikotinos folyadékokat pedig tiltsák be – írja a Reuters.

A gyártók azonban azzal védekeznek, hogy a hevítéssel és gőzöléssel működő e-cigik még mindig sokkal kevésbé károsak, mint a klasszikus, dohányalapú cigaretták, az ízesítések pedig elősegítik a dohányosok szokásváltását.

Az e-cigaretta különböző formájában és működéssel kapható. Ide tartoznak a hevítéssel és a gőzöléssel dolgozók is.

Fotó: Shutterstock

A szervezet azért szólíthatta fel az államokat most, mert a világ 183 kormánya jövőre konferenciát tart az új dohányeszközök szabályozásáról. Mivel az új nikotinos termékek kapcsán az álláspontok még távol állnak egymástól, nem valószínű, hogy egységes szabályozást fogadnak el. Például míg az Egyesült Királyság a dohányzás egészségesebb alternatívájának tartja az e-cigit, addig a föld legnépesebb országa, India, valamint Ausztrália betiltották – emlékeztetett a hírügynökség.

Hogyan hathat a dohánycégekre a szigorú szabályozás?

Az államok gyakran megfogadják a WHO iránymutatásait, így előtérbe kerül az a kérdés, hogy az e-cigaretta piacának szigorú szabályozása hogyan hathat a gyártókra.

Ha az országok eleget tesznek ennek a felhívásnak, akkor felboríthatják a nagy dohányvállalatok nyereségvárakozásait.

A dohányipar jövőjét ugyanis a hagyományos cigaretták alternatívái, köztük az elektronikus eszközök jelentik. A fogyasztói szokások átrendeződésére reagálva ugyanis a dohányvállalatok a bevételük egyre nagyobb hányadát ilyen termékekből kívánják előállítani.

Az olyan nagyvállalatok, mint a Philip Morris vagy a British American Tobacco, közép- és hosszú távú stratégiájában egyre nagyobb szerep jut az e-cigarettáknak és a szájpadláson keresztül felszívódó termékeknek. A cégek jelenleg is fejlesztik azokat eszközöket, amelyek égetés nélkül, hevítéssel vagy gőzöléssel érik el a nikotinkibocsátást.

Az új termékek igencsak jövedelmezők a Philip Morrisnak, a legértékesebb dohánycégnek, amely a riválisaihoz képest eddig a legtöbbet profitált belőlük. Egy szigorúbb szabályozás esetén azonban a nagy szereplők továbbra is előnyt élvezhetnek a piacon a kisebb versenytársakhoz képest.