Galambgyilkost tartóztattak le Japánban

A japán rendőrség őrizetbe vett egy tokiói taxisofőrt, aki előre megfontolt szándékkal meggyilkolt egy galambot. Az 50 éves Atsushi Ozawa még novemberben követte el a bűncselekményt.

A sofőr a taxijával belehajtott egy az úton lévő galambcsapatba, az egyik állat viszont nem tudott elrepülni. A városi galambok Japánban nem számítanak vadon élő állatnak, így a megölésével Ozawa megsértette a vadvédelmi törvényt – írta meg a South China Morning Post. A rendőrség egy állatorvost is kirendelt az elpusztult madár mellé, hogy orvosszakértőként mérje fel az esetet. A nyomozás feltárta, hogy a taxisofőr egy közlekedési lámpánál állt, amikor meglátta a galambcsapatot. Amikor zöld jelzést kapott felgyorsított és 60 kilométer per órás sebességgel száguldott be az állatok közé. Az állatorvos megállapította, hogy a galamb azonnal elpusztult.

Az esetet egy járókelő jelentette a rendőrségen, akit mélységesen megrázott a taxisofőr kegyetlensége.

Ozawa a nyomozóknak azt mondta, hogy

az utak az embereké, a galamboknak félre kell volna állniuk az utamból.

A rendőrség közölte, hogy eredetileg nem tervezték Ozawa őrizetbe vételét, de az eset után a viselkedése annyira rosszindulatú volt, hogy végül jobban látták az elfogását.

A közösségi médiában megosztotta az embereket Ozawa esete. Az X-en egyes felhasználók szerint túlzás ilyen szigorú intézkedést alkalmazni egy galamb miatt, míg mások szerint a szándékos kegyetlenkedés nem maradhat büntetlenül.