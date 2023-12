Majdnem verekedés tört ki egy termék miatt a Lidlben, az egyik Tescóban vízforralónál is drágább volt a tej – a Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Az ütközés pillanata: közzétette a rendőrség az M1-es tömegbalesetről készült felvételt – megrázó videó

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a közösségi oldalára töltötte fel a megdöbbentő videót, amelyen az látszik, hogy szinte fékezés nélkül rohannak egymásba az autók márciusban az M1-es tömegbalesetnél. A környéken a por miatt közel nullára csökkent a látótávolság, szinte lehetetlen volt elkerülni az ütközéseket.

A Világgazdaság is megírta, hogy öt kamion és 37 autó ütközött, mindkét irányban lezárták az M1-es autópályát Herceghalomnál. A balesetben érintett

öt kamion és 37 személygépkocsi közül 19 jármű kiégett, és összesen 39 ember sérült meg.

Magyarország egyik legsúlyosabb közúti közlekedési balesetében 40 ember sérült meg, akik közül

egy ember meghalt; kettő életveszélyes állapotban van, 12 – négy gyermek és nyolc felnőtt – súlyos, míg 25 – 6 gyermek és 19 felnőtt – könnyű sérüléseket szenvedett.

Majdnem tömegverekedést okozott egy leárazott termék a Lidlben – elképesztő videóval

Majdnem tömegverekedést okozott egy leárazott termék a Lidl egyik belgrádi boltjában

Szerb sajtóbeszámolók szerint árengedményes csevapcsicsa miatt ugrottak egymásnak a főként nyugdíjas vásárlók.

Fotó: Shutterstock

Olyanok voltak, mint az állatok

– nyilatkozta a helyi médiának egy szemtanú.

A termék akciós ára 319,99 dinár (alig több mint 1000 forint) volt kilogrammonként. Az akció csütörtök estig tartott, ez okozhatta a rendkívüli rohamot.

Kínának nem olyan fontos a Liu testvérek sorsa – akár vissza is térhetnek Magyarországra

A sportolók még novemberben kezdeményezték az országváltást, majd a kínai állampolgárságot is megkapták az év végén, adminisztratív okok miatt azonban lemaradtak a március 10. és 12. közötti szöuli rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságról.

Kósa Lajost, a Magyar Országos Korcsolya Szövetség (MOKSZ) elnöke arról beszélt, hogy a testvérpár adminisztratív okok miatt nem indulhatott a március 10. és 12. közötti szöuli rövidpályás gyorskorcsolya-világbajnokságon.

Végleg feladhatják az oroszok Bahmut ostromát, a csapatokat már más irányba küldték

Több mint fél évnyi véres ostrom után úgy tűnt vesztesen kerülhet ki Oroszország a bahmuti csatából. Márciusban az orosz offenzíva annyira lelassult, szinte teljesen megtorpant, hogy Moszkvában már arról beszéltek, teljesen feladhatják az elfoglalhatatlannak ítélt várost.

Fotó: MTI/AP

Erről az amerikai háborútudománnyal foglalkozó agytröszt, az Institute for the Study of War is írt az elemzésében. A portál szerint március 21 lehetett a fordulópont az ostromban, mert akkor tudtak áttörni az ukrán erők az orosz harapófogón és több területet is felszabadítottak, enyhítve ezzel a hetek óta nehezedő nyomáson.

Oroszország elkezdte kivonni a katonáit Fehéroroszországból

Nagymértékben csökkent a Fehéroroszországban tartózkodó orosz katonák száma – állította az Ukrán Állambiztonsági Szolgálat (DPSU) szóvivője, Andrij Demcsenko. Egy telefonos interjúban számolt be róla, hogy becsléseik szerint 4 ezer orosz katona lehetett az országban. Hozzátette, hogy a csapatkivonás oka az lehetett, hogy a gyakorlaton vagy kiképzésen átesett katonákat visszaszállítják Oroszországba, hogy onnan az ukrán frontra vezényelhessék őket.

Használhatatlanok lehetnek az ukrán fronton a brit Challenger tankok

A hidegháború alatt kifejlesztett brit Challenger 2-es tankok több fejfájást okozhatnak az ukránoknak, mint hasznot. A Challenger 2-be való lőszerből meglehetősen kevés van. Emellett a harckocsi lövege nem bír olyan erővel és pontossággal, mint a német vagy orosz tankok. Ráadásul a Challenger 2 egy bonyolult szerkezet, amin a legkisebb karbantartás is rengeteg munkával jár.

A Challenger 2 tankok voltak az első modern nyugati harckocsik, amiket felajánlottak Ukrajnának az oroszok elleni harchoz.

Az első harckocsik várhatóan április közepén érkeznek meg az ukránokhoz, addig az ukrán egységek még tanulják, hogy hogyan is kell harcolni ezekkel a fegyverekkel. A Challenger 2 tankok Nagy-Britannián kívül eddig csak Ománban voltak használatban, mivel ezek a harckocsik nem tudják felvenni a versenyt a Leopard 2, vagy az amerikai Abrams tankokkal.

Kiakadt a finn hadvezetés: nélkülük ígért Marin vadászgépeket Zelenszkijnek

Semmilyen információja nem volt arról a finn légierőnek, hogy át kell adniuk saját vadászgépeiket Ukrajnának, erről ők is csak azután értesültek, hogy Sanna Marin finn miniszterelnök pénteken bejelentette ezt Kijevben. Juha-Pekka Kerenen, a finn légierő parancsnoka egy újságírói kérdésre elárulta: velük senki sem egyeztetett az ügyben. A korábbi finn kormányfő, Sanna Mirella Marin járt Kijevben, ahol egyeztetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ezen belül különböző támogatásokról is tárgyaltak, többek között arról, hogy Finnország átadja Hornet vadászrepülőit Ukrajnának. Ez igencsak váratlanul érte a finn légierőt, mert ott semmit sem tudtak ilyenről, Marin őket elfelejtette tájékoztatni erről.

A vízforralónál is drágább a tej a Tescóban, felháborodtak a vásárlók

Furcsa és meghökkentő történetről számolt be egy Tesco-vásárló. Az angliai apuka, Mark Hodgkinson megdöbbent, amikor szembesült azzal, hogy mennyibe kerül neki egy csésze tea elkészítése – és nem azért, amiért elsőre gondolnánk

A derbyshire-i Clay Crossból származó Mark néhány alapvető élelmiszerért szaladt le a helyi Tescóba, és egy vízforralót is be kellett szereznie édesanyjának. A blokk azonban teljesen kiverte a biztosítékot nála: a családjának vásárolt tej drágább volt, mint a vízforraló készülék.

Mark Hodgkinson szerint ugyanabban üzletben találta meg a világ legolcsóbb vízforralóját és a világ legdrágább tejét.

A 1,7 liter űrtartalmú készülék 1,90 fontba (825 forint) kerül, miközben a 6 pintes (3,4 liter) tejért 2,35 fontot (1020 forint) kellett fizetnie.

Végrehajtás indult Schobert Norbert cége ellen

Nehéz éveken van túl Schobert Norbert cégbirodalma, tavaly év végén a beszállítási problémák újabb jel volt erre, noha ez azóta valamelyest helyreállt.

Az üzletember szerint az első csapás a koronavírus-járvány volt, amelyet újabbak követtek, de bízott benne, hogy hamarosan újra talpra állhat a hálózat.

Fotó: Norbi és az Update oldala / Facebook

A részvénytársaság igazgatósága megszűnt, Schobert Norbert lett az egyszemélyi vezető. A Világgazdaság is megírta, hogy végrehajtás van a Norbi Update Lowcarb Zrt.-n. A cégkivonat és egyéb elérhető adatok alapján a végrehajtás elrendelésének időpontja: 2023. március 20.

Több mint százmillió forintra perlik Gwyneth Paltrow-t, aki állítólag egy síbalesetben agysérülést okozott egy férfinak

Gwyneth Paltrow színész egy sípályán nekiütközött egy nyugdíjas szemorvosnak, aki a baleset után agysérülést szenvedett és eltörtek a bordái. A férfi ügyvédje azt mondta a utahi esküdtszéknek, hogy a hollywoodi színésznő meggondolatlan tettei okozták az ütközést a pályán még 2016-ban.

Paltrow és ügyvédje végig kitartott amellett, hogy semmilyen felelőssége nincs a balesetben, azt nem ő okozta. Annak jeleként, hogy mennyire nevetségesnek tartja a pereskedést a viszontkeresetében mindössze egyetlen dollár kártérítést követelt.