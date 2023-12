Ismerje meg Aitanát, a világ első olyan influenszerét, akit a mesterséges intelligencia alkotott meg

A világ első mesterséges intelligenciával létrehozott influenszere, Aitana Lopez meghódítja az internetet. Aitana egy szexi, 25 éves, rózsaszín hajú, barcelonai nő, akinek a kinézete közel áll a tökéletességhez. Az MI-modell (mesterséges intelligencia által létrehozott modell) aktív a Twitteren, a TikTokon és az Instagramon is, utóbbi felületen ráadásul 184 ezer követője van. Aitana ki is használja a nagyra nőtt követő bázisát, számos termék promócióját vállalja a felületein. A feltörekvő influenszer érdekessége, hogy Aitana a valóságban nem is létezik.

Aitana, az AI modell, a világ első mesterséges intelligenciával megalkotott influenszere.

Fotó: The Damage Report / Youtube.com

A The Clueless ügynökség elég nehéz helyzetbe került néhány évvel ezelőtt. Sok megrendelésüket rajtuk kívül álló okok miatt le kellett mondani, a leggyakrabban a velük dolgozó modellek miatt borultak az elképzelések. Ez a helyzet hamarosan oda vezetett, hogy a megrendelőik kezdtek elfordulni tőlük, a cég pedig a csőd közelébe került. A The Clueless alapítója, Rubén Cruz ekkor olyan ötlettel állt elő, ami addig senkinek nem jutott az eszébe.

Minek az ügynökségének igazi modell, ha photoshoppal és a mesterséges intelligenciával csinálhatnak is egyet maguknak? Ebből az elképzelésből született meg Aitana Lopez.

Elkezdtük elemezni a munkafolyamatainkat és arra jutottunk, hogy a legtöbb elbukott projektet a modelleknek köszönhettük és nem a cégen belüli problémáknak

– magyarázta Cruz az Euronewsnak.

No importa la ocasión, el 'little black dress' nunca falla! 🖤 Esta fotito no es de hoy, pero os la quería compartir 💋 ¿Qué os parece? 😌 #FelizViernes pic.twitter.com/2sFJAEc47W — Fitness_Aitana (@Fitness_Aitana) November 17, 2023

Ekkori alkották meg Aitanat. Az AI-modellt úgy tervezték meg, hogy a megjelenése szinte tökéletes legyen, nők és férfiak szeme is megragadjon rajta. Az életkorát évesnek lőtték be, illetve Barcelona lett az otthona. Az influenszer marketing lényege igazából nem az, hogy az adott posztban mit csinál a tartalomgyártó, hanem, hogy a nap végén mekkora elérést és aktivitást generálnak a bejegyzések. A magas követőszám vonzza a reklámozókat, akik nem sajnálják a pénzt olyan influenszerre költeni, akinek a neve mellett sokakhoz eljut a termékük. Ennek megfelelően a gondosan megtervezett AI modell, Aitana havonta akár ezer eurót is kereshet a posztjaival. Cruz szerint a mesterséges intelligencia átlagosan 3 ezer dollárt keres egy hónapban.

Aitana rendkívül széles skálán vállal megbízásokat. Nem rég a Big sport-kiegészítő cég reklámarca lett, de például keres pénzt a Fanvue-n és az OnlyFans-on keresztül is a fehérneműs képeivel.

Az MI-modell egy reklámért nagyjából ezer dollárt kér el.

Cruz elmondta, hogy Aitana megalkotása után az Instagram oldala egyetlen hónap alatt 121 ezer követőt gyűjtött (jelenleg ez a szám 184 ezer). Az mesterséges intelligencia modell rengeteg privát üzenetet is kap, még hírességek is írnak neki, hogy találkozzanak.

Egyik nap egy nagyon híres latin-amerikai színész írt Aitana oldalának, hogy elhívja találkozni. Ennek a színésznek nagyjából 5 millió követője van az Instagramon és a The Clueless-nél többen is dolgozunk, akik gyerekként rendszeresen néztük a tévében az egyik sorozatát

– mesélte a cég alapítója. Hozzátette, hogy a szóban forgó hírességnek fogalma sem volt, hogy Aitana nem is létezik.

Hogyan lehet életre kelteni egy MI-modellt?

A The Clueless ügynökség napi munkájának a lényege, hogy megtervezzék Aitana életét. Kitalálják, hogy éppen mit fog csinálni, milyen helyeket látogat meg és milyen tartalommal örvendezteti meg a követőit. Egyik héten például az MI-modell Madridba utazott, a városból képeket töltöttfel, egy étteremből is bejelentkezett és még a szponzorok posztjainak elhelyezésére s volt ideje.

Virágzik az influenszerszakma: így lehet pénzt keresni a YouTube-on és a TikTokon A TikTok-, az Instagram- és a YouTube-influenszerek sok különböző forrásból szedik össze a jövedelmüket. Egyrészt havi rendszerességű fizetést kapnak a platformoktól a követőik után, másrészt szponzorációkkal és hirdetésekkel keresnek pénzt. A bevételük a követőtáboruktól, a megtekintésektől és az előállított tartalom minőségétől függ. A sikeresebb véleményvezérek egyetlen bejegyzéssel akár több millió forintot is leakaszthatnak.

Azonban ehhez nincs szükség időpont egyeztetésre, fotózásra, ruhavásárlásra, vagy bármi ilyesmire. Az influenszer munkásságának működéséhez nem kell más, mint egy dizájnszakértő csapat, Photoshop és a mesterséges intelligencia.

Az első hónapban rájöttünk, hogy nem a képek számítanak, hanem a történet. Az emberek történeteket keresnek, amit ha meg tudunk tölteni egy kis élettel, hogy meglegyen az azonosulási alap, akkor létrejön a kapcsolat a követők és Aitana között

– magyarázta a működésük mögötti elgondolást Cruz. Hozzátette, hogy az igazi emberekkel ellentétben, Aitana személyisége egy üres vászon volt, amit a szakértők tökéletesen precízen megtervezett stratégia mentén tudtak kiszínezni. Az AI modell egy fitness rajongó, extrovertált és határozott nő lett, akinek van egy gyengéd és gondolkodó oldala. Emellett szeret videojátékozni is, amit megjelenésben a rózsaszín haja is sugall.

Sokat gondolkoztunk azon, hogy milyennek alkossuk meg Aitanát. Végül megnéztük az elmúlt évek legnépszerűbb trendjeit, hobbijait és stílusait és ebből alkottuk meg a modellt

– mondta a The Clueless alapítója.

Aitana a jövő, vagy csak a kezdet?

Aitana akkora sikert aratott, hogy a The Clueless ügynökség már meg is alkotta a második MI-modelljét is, Maiat. Maia egy kicsit félénkebb személyiséget kapott, nem annyira bevállalós a posztjait tekintve, mint a "nővére". Egyébként a két mesterséges intelligencia modellnek a neve nem a véletlenre lett bízva. Az ügynökség kizárólag olyan nevekben gondolkozott, amikben szerepel az AI betű páros.

A The Clueless ügynökséget Aitana sikere óta elárasztották a megkeresések. Rengeteg márka kérte őket, hogy gyártsanak le nekik egy saját, személyre szabott MI-modellt.

Olyan imázst szeretnénk építeni, ami képviseli a márkánk értékeit, de nincs szükség hozzá valós személyre, hogy a folytonossági problémák miatt ne kelljen aggódni, ha valakit esetleg ki kellene rúgni, vagy más okból nem számíthatunk rá

– idézett fel Cruz egy megkeresést.

Az ügynökség alapítója hozzátette, hogy egy AI modellel dolgozni sokkal olcsóbb, mint egy igazi személlyel.

Kim Kardashian egymillió eurót keres egyetlen Instagram-fotójával. Senki nem keres egymilliót azzal, hogy feltölt egy képet a netre. Ez teljesen abszurd

– mondta Cruz. Szerinte a cégeknek ezért is jobban megéri a mesterséges intelligenciába fektetni, mivel az AI modellek nem kérnek fizetést. Úgy vélekedett, hogy az Aitanához hasonló influenszerek elterjedése leszoríthatná a piaci árakat, ami teret nyitna az olyan kisebb cégekelőtt, akik eddig nem engedhették meg maguknak, hogy influenszer marketingre költsenek.

Aitana olyan jól néz ki, hogy az már káros

Az AI modellek kritikusai szerint hatalmas veszélyt rejtenek magukban az MI által létrehozott influenszerek. Sokak úgy vélik, hogy a közösségi médiában megjelenő "szépség" így is sok fiatal fejében testképzavarhoz vezetett, amit tovább fokozhat az a tökéletesség, amit a mesterséges intelligencia alkot. Vannak akik az AI modellek erősen szexualizált megjelenését is bírálták.

A The Clueless szerint ők csak követik az influenszer világban megjelenő sémákat.

Ha nem követjük ezt a megjelenést, akkor a márkák számára nem lesz értékes a termékünk. Aki meg akarja változtatni az AI vagy az igazi modellek megjelenését, az a márkák elvárásainak kezdje a munkát. A világ általában szexualizált, ezt el kell fogadni – üzente a kritikusainak Cruz.