Mijazaki Hajao igazi legendának számít a filmes szakmában, munkássága pedig nemcsak a japán, de a nemzetközi animációs műfajban is meghatározó szerepet tölt be. Nem csoda, hogy tíz év kihagyás után mindenki kíváncsi rá, hogyan sikerült legújabb alkotása, A fiú és a szürke gém. Mijazaki és a Stuido Ghibli új animációs filmje még Beyoncé koncertfilmjét is maga mögé parancsolta, amivel az énekesnő múlt héten berobbant a mozitermekbe.

Fotó: Studio Ghibli – Toho Company / AFP

Mijazaki 2013-ban vett részt utoljára egy egész estés animációs film munkálataiban, így nem meglepő, hogy A fiú és a szürke gém lett a hétvége legtöbb bevételt hozó alkotása az amerikai mozikban. A Box Office Mojo adatai szerint az új anime az első hétvégéjén közel 10 és fél millió dollárt hozott a Studio Ghiblinek. Összehasonlításként Mijazaki legutóbbi egész estés animéje, a Szél támad összesen csak 5,2 millió dollárt termelt az Egyesült Államokban. Ennek alapján elmondható, hogy az elmúlt tíz évben Mijazaki népszerűsége csak nőtt, annak ellenére, hogy visszavonult a filmgyártástól.

Akik hátramaradtak: Az éhezők viadala és Godzilla

Az éhezők viadala előzményfilmje, a Énekesmadarak és kígyók balladája már negyedik hete tartja dobogós pozícióját az amerikai bevételek listáján, és esélyes, hogy még egy hétig megtarthatja helyét, ugyanis egyedül csak a december 15-én megjelenő Wonka előzheti meg. Tekintve a Wonka főszerepét játszó Timothée Chalamet népszerűségét és a film családi jellegét, nagy eséllyel meg fogja előzni Az éhezők viadalát, amely az elmúlt hétvégén közel 9 és fél millió dollárt termelt az amerikai mozikból, ezzel a hazai bevétele már 135,6 millió dollárnál jár.

A múlt hét másik dobogós filmje a Godzilla mínusz egy (Godzilla Minus One) volt, amely, bár csekélyebb számú nézőt vonzott be, mint Az éhezők viadala, mégis újfent bebizonyította, hogy a szörnyfilmeknek még mindig van keresnivalójuk a mozitermekben.

A mindösszesen 15 millió dollárból készült film hazai bevétele már 25 millió dollárnál jár, így már majdnem megkétszerezte a forgatási költségeit, és pénzügyi sikerként könyvelhető el.

Beyoncé csúfos visszaesése

Az énekesnő koncertfilmje, a Renaissance: A Film by Beyoncé idei hatalmas sikerű koncertsorozatát dolgozza fel, amelyen a tavaly kiadott, Renaissance című lemezét mutatta be. A filmet Beyoncé maga írta és rendezte, és ő volt a producer is, és nem véletlenül időzítette a hálaadás utáni hétvégére, ugyanis az amerikai moziknak nem ez szokott lenni a legforgalmasabb időszaka, ennek ellenére a nyitó hétvégén mintegy 20 millió dolláros bevételt termelt, ami kimagaslónak számít ebben az időszakban. Egy héttel később viszont

már csak a hatodik helyet foglalja el a hazai bevételi listán, és mintegy 77 százalékos bevételcsökkenést tudhat magáénak.

Beyoncé tehát nem tudta megismételni Taylor Swift koncertfilmjének majdnem egy hónapon keresztül tartó sikerét.