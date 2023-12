Sokkoló január: repülőgép-szerencsétlenség, rendőrgyilkosság, elszálló üzemanyagárak – A Világgazdaság legfelkapottabb cikkei

Nagyot drágultak az üzemanyagok

Január 19-e szerdától ismét emelkedett a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is Magyarországon, mindkét üzemanyag esetében bruttó 10-10 forintos volt a drágulás. Emiatt a 95-ös bentin literjéért 632 forintot, a gázolaj literjéért pedig 691 forintot kellett fizetni.

Januárban jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak Magyarországon.

Fotó: Bánkúti Sándor

Rendőrgyilkosság: videó készült az újbudai támadó lelövéséről – felkavaró képsorok

Január 12-én éjszaka egy férfi késsel támadt az intézkedő rendőrökre Újbudán. A támadó három egyenruhást megsebesített, Baumann Péter rendőr főtörzsőrmester belehalt a sérüléseibe. Az RTL birtokába került felvételen látszik, ahogy a rendőrök rálőnek a menekülni próbáló támadóra.

A rendőrségi épületeken fekete zászlóval, a szolgálati gépjárműveken gyászszalaggal tisztelegnek Baumann Péter rendőr főtörzsőrmester, a XI. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjának helytállása előtt, aki szolgálatteljesítés közben halt meg, miután egy támadó késsel megsebesítette csütörtökön Újbudán. Orbán Viktor a reggeli Kossuth rádiós interjújában fejezte ki részvétét a családnak és a barátoknak. A miniszterelnök kijelentette, hogy az ilyen tragikus esetek emlékeztetnek arra, hogy milyen fontos a biztonság fenntartása és mennyire nélkülözhetetlen a rendőrök munkája.

„Előbb lőlek agyon, minthogy eladjalak” – üzente edzője Cristiano Ronaldónak, amikor távozni akart

A 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság urán robbant az átigazolás bomba, hogy az egyik legnagyobb sztár, a portugál Cristiano Ronaldo Szaúd-Arábiába igazol. az ötszörös aranylabdás sztár korábban a Sporting Lisszabon, a Manchester United, a Real Madrid és a Juventus színeiben is játszott. Legjobb éveiben aktuális klubjai nagyon ragaszkodtak hozzá.

Inkább agyonlőlek, minthogy eladjalak

– mondta 2008-ban a Manchester United akkori menedzsere, Sir Alex Ferguson Ronaldonak, aki végül maradt is a Vörös Ördögöknél.

Fotó: Getty Images

Ferguson ekkor meggyőzte Ronaldot, hogy tegyen pontot a manchesteri karrierjének a végére, nyerjen még egy bajnokságot, lőjön amennyi gólt csak tud és akkor sokkal többet ki tud majd hozni az átigazolásából. A mesternek végül igaza lett, Ronaldo maradt, lőtt 26 gólt, harmadszorra is magasba emelte a Premier League serlegét, majd akkor rekordnak számító összegért költözött Madridba.

Megugrik a gyermekek utáni támogatások összege

Január elsejétől személyijövedelemadó-mentességet élveznek azok a nők is, akik 30 éves koruk előtt vállalnak gyermeket, hasonlóan a négygyermekes anyákhoz, akiknek 2020 óta nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez a lehetőség pedig nemcsak a munkabérre vonatkozik, hanem a gyermekgondozási ellátásokra is, amelyeknek az összege ezáltal jelentősen nő – közölte a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS).

A 30 év alatti, valamint a négygyermekes anyák szja-mentességének hatására emelkedik a csecsemőgondozási (csed) és a gyermekgondozási díj (gyed) összege is.

Régi trükk új köntösben: így verik át a horvátokat az új euróérmékkel

Igencsak oda kellett figyelniük a horvátoknak a vásárlásoknál kapott visszajárókra, ugyanis számos helyen futhattak bele a csalók nyomaiba. Régi trükk az eurót frissen bevezető országokban, hogy az egyeurós érmére rendkívüli módon hasonlító török lírával fizetnek, amit a kasszások ritkán szúrnak ki, ahogy a vásárlók is, akik visszajáróként kapják meg a jóval kevesebbet érő érmét.

A Jutarnji List című horvát lap munkatársai is ebbe futottak bele év elején, amikor a zágrábi szerkesztőségük melletti pékségben a 3 euró 30 centes visszajáró közé egy török lírás is keveredett. Márpedig ezzel nem jár jól a vásárló, hiszen a két érme értéke között forintosítva jelenleg 382 forint a különbség, hiszen 1 euró 402 forintot ér, 1 török líra pedig mindössze húszat. Korábban Magyarországon is előfordult hasonló csalás: a bicolor kétszázforintos érmék 2009-es bevezetése után jó ideig lehetett találkozni visszajáróként a büféautomatákban is török lírával.

Fotó: Shutterstock

Zuhan a benzin és a gázolaj ára, idén még nem volt ilyen olcsó az üzemanyag

Az üzemanyagok árát mindig nagy érdeklődés övezi, és ez különösen igaz volt a benzinárstopok eltörlése utáni hónapokban. Az év tizenegyedik napján tovább estek az üzemanyagárak Magyarországon, a pénteki napon életbe lépett árcsökkentés után a benzin nagykereskedelmi ára bruttó négy forinttal, a gázolajé pedig kilenc forinttal lett kisebb. Az átlagár a benzin esetében 642 forint, a dízelnél pedig 701 forint volt.

Fordulat Csollány Szilveszter családja ügyében, megszólalt a MOB

A Magyar Olimpiai Bizottság mindig is gondoskodott bajnokairól és érmeseiről, így természetesen nem feledkezik meg a tragikusan fiatalon elhunyt Csollány Szilveszterről sem – írta közleményében a MOB közleményében, nagyjából egy évvel azt követően, hogy a 2000-ben olimpiai bajnoki címet szerző tornász 2022. január 24-én elhunyt a koronavírus-járvány okozta megbetegedésben.

A MOB tájékoztatása szerint minden tőlük telhető jogi és egyéb segítséget megadnak a tornász olimpiai bajnokunk családjának is. Hozzátették, hogy a jogászokkal és a családdal történt egyeztetés után azt az információt kapták, hogy nincs folyamatban végrehajtás, a követelés rendezésére minden lehetőség megvan.

A család és a MOB a továbbiakban nem kíván nyilatkozni az üggyel kapcsolatban – olvasható a közleményben.

3 – Porig égeti az ukrán hadsereget Fajk Emese, ha nem kapja meg, amit akar

A magyar származású szélhámosnő, Fajk Emese január végén ismét botrányba keveredett az ukrán idegenlégióban. A korábban a népszerű TEDx-re is bejutó szélhámosnő még 2022 áprilisában csatlakozott az ukrán sereghez, hogy az orosz megszállók ellen harcoljon.

Akkor megvádolták 2,5 millió dollárnyi pénz és ellátmány elsikkasztásával,

idén év elején pedig a kiszivárgott hangfelvételekből kiderült, hogy zsarolni próbált egy ukrán tábornokot. Fajk azzal fenyegetőzött, hogy „porig égeti” az ukrán hadsereget.

2 – Kiderült, miért fogy el gyorsan az árstopos tej az üzletek polcairól

Az elszabaduló árak miatt 2022 végén a magyar kormány az élelmiszer-árstop bevezetése mellett döntött. A lépés népszerűségét jól mutatja, hogy az árstopos UHT-tejeket a vásárlók hamar elkapkodták a boltok polcairól, így a fogyasztók gyakran kénytelenek voltak a drágábbakból választani. Ezt a helyzetet igyekezett a kormány szigorúbb árstopszabályozással kompenzálni, miszerint a boltoknak a korábbi készlet dupláját kellett tartaniuk az árstopos termékekből. A Kereskedelmi és Iparkamara szerint ez piaci zavarokat idézhet elő, ezért már januárban azt az álláspontot képviselték, hogy ideje lenne megtervezni az árstopok kivezetését. A kabinet azonban továbbra is kitartott a befagyasztott árak április 30-ig való fenntartásáig. Végül augusztustól vezették ki az árstopokat.

Fotó: Lang Róbert

Senki sem élhette túl a nepáli repülőbalesetet, egy utas a Facebook Live-on közvetítette az utolsó pillanatokat

Január 15-én vasárnap lezuhant egy belföldi utasszállító repülőgép Nepál középső részén, a fedélzetén 72 emberrel. A tragédiát senki sem élhette túl, az utasok és a személyzet is életét vesztette. A közösségi médiában azonban egy videó fennmaradt az eseményekről, a nepáli repülőgép utolsó pillanatait az egyik utas közvetítette a Facebook Live-on.