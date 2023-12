Szenvednek az izraeli állatpark lakói a Gázában zajló háború miatt

A Gázai övezettől nagyjából 40 kilométerre lévő Desert Animal Park állatai nagyon megsínylik a Hamász elleni harcokat. A park elveszítette a dolgozói nagy részét, az állatok nem jutnak elég élelemhez, az állandó légiriadók miatt pedig folyton feszültek.

Fotó: David Silverman

A Beér-Séba területén lévő 37 hektáros állatpark több mint száz sivatagi állatnak ad otthont. Eredetileg a park a Negev állatkert volt, amely viszont 2022 októberében bezárt, hogy átalakíthassák szafariparkká. 2023 novemberében sikerült megnyitni a közönség előtt, az elmúlt egy évben az átépítések mellett az állatok akklimatizálása zajlott – írta meg a Zsido.com.

A park, amelyet 60 millió dollárból hoztak létre, a Hamász elleni háború miatt nem tud vendégeket fogadni, a bevétel hiányának pedig az állatok látják a kárát.

A park gondozóinak a többsége az október 7-i Hamász-támadás után katonai szolgálatra jelentkezett, vagy a házastársuk vonult be, ezért otthon ellett maradniuk a gyerekekkel. Izraelben a férfiaknak 36, a nőknek pedig 24 hónap a kötelező katonai szolgálat, de a leszerelés után általában 40 éves korukig tartalékosként mozgósíthatóak. Mások viszont egyszerűen elmenekültek Beér-Sébából Izrael biztonságosabb részeire. Azok, akik maradtak, több mint 12 órás műszakokban vigyáznak az állatokra. A bevétel elmaradása oda vezetett, hogy a park csak nehezen tud élelemhez jutni. Volt olyan hét, amikor egyáltalán nem tudtak ételt vásárolni a növényevő állatoknak. A helyzetet tovább nehezíti, hogy október 7. után a környező összes állatkertből, állatsimogatóból és kisállatboltból Beér-Sébába menekítették az állatokat.

A parkban az állandó légiriadók is gondot okoznak. A legtöbb állat nincs hozzászokva a hangos riadókhoz, és feszültek, idegesek lesznek a folytonos szirénázástól. Vannak azonban olyan állatok is, amelyek már elég ideje élnek Izraelben, és hozzászoktak a szirénákhoz.

A páviánjaink 15 éve élnek a Negev állatkertben, illetve utána a parkban. Már megszokták a szirénát, sőt azt is tudják, hogy mit jelent. Amikor megszólal a riadó, felnéznek az égre, majd bemenekülnek a kifutó belső, fedett részére. Megtanulták, hogy ott biztonságosabb

– mondta az állatpark oktatási és tudományos igazgatója, Sefi Horesh zoológus.

A légiriadókon és a pénz hiányán túl a Hamász is problémát jelent Beér-Séba mindennapjaiban. Izraelt sok rakétatámadás éri, az esetek többségében a Vaskupola hárít, viszont a rakéták törmeléke azokra a Gázához közeli területekre hullik, ahol például az állatpark is van. Több eset is volt, amikor a roncsok a park területére zuhantak.