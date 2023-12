A karácsony, mint sok más ünnep is kezdi elveszíteni a lényegét, noha az online világban a személyes együttlét, a közös élmények egyre ritkábban megélt különleges alkalmak. Az adventi időszak a karácsonyra való felkészülésről szól, tulajdonképpen a közös készülődés, az együttlét az ünnep lényege – foglalta össze napjaink legfontosabb üzenetét a Világgazdaságnak Budavári Eszter, a Mindwell Pszichológiai Központ pedagógiai szakpszichológusa.

Fotó: Sipeki Péter

Mindenki a legjobbat akarja a gyerekének

A fogyasztói társadalom velejárója, hogy vásárlásra biztat, az üzletekben már októbertől-novembertől eláraszt minket a sok karácsonyi reklám, a díszletek, az akciók. A szeretetnyelv tárgyiasult, az ünnep pedig kezdi elveszíteni a lényegét. Szülőként könnyű beleesni a túltolt ajándékozásba, a tökéletes ajándék hajszolásába, mivel mindenki a legjobbat akarja a gyerekének. Az utolsó napokat mutató adventi naptár lényege is az, hogy az apró dolgokkal, a közös készülődéssel előkészítse az ünnepet.

A Mindwell erre online adventi naptárt alkotott, amellyel minden egyes napon azt üzeni, hogy az egymásra figyelés tartozzon bele az ünnepi készülődésbe. Az ajándékozás, az egymásnak való kedveskedés mindenkinek fontos, de érdemes ügyelni annak mértékére, megtartani a lényegét (annak üzenete a másik felé, hogy ő fontos a számunkra), és például személyre szóló, praktikus ajándékkal meglepni a másikat – mondja a szakember.

Szeretetnyelvek Az ajándékozás annak a szimbóluma, hogy gondolunk a másikra. Akinek ez a szeretetnyelve, szinte bármilyen apróságnak tud örülni, ha az szívből neki szól. Az ajándékozásnak csak a kreativitás és a pénztárca szab határt.

A gyerekek miatt is jó kérdés, hogyan lehet az ünnepet megélni a mai világban a családi programokon keresztül. A karácsonyi vásárlátogatás, a korcsolyázás, az adventi gyertyagyújtás, a díszek elkészítése otthon, a mézeskalács-sütés, mind olyan rituálé, ami az ünnepre hangol.

Túltolt ajándékok

Elárasztani a gyerekeket ajándékkal azért sem szerencsés, mert igazából csak egy-két dologra tudnak fókuszálni, a többi mellékessé válik, nem foglalkoznak vele. Ráadásul így a sok ajándék természetessé válik, pedig fontos, hogy ne a mennyiség legyen a mérce. A pszichológus szerint jobb, ha a gyerek egy-két olyan dolgot kap, amire igazán vágyik, és ez lehet közös ajándék is.

Fotó: Shutterstock

Túltolt ajándék egyébként az, amikor

a szülők erőn felül, a családi kassza teherbírásán túllépő összegből vásárolják meg az álomajándékot, ami szükségtelen erőfeszítés.

Éppen ezért a kevesebb több elvet érdemes alkalmazni, és nem felülni az aktuális divathullámra, hanem hosszabb távon gondolkozni. A pillanatnyi vágyak, a gyorsan elérhetővé vált, nem igazán tartós álmok mellett ráadásul az is megeshet, hogy a csodajáték nem tud annyit, mint amennyit a reklámok alapján attól a gyerek várt. A baba például nem azt csinálja, amit a televízióban mutattak, és a játékautó sem olyan szuper, mint hittük.

Még egy fontos újdonság: a csokoládé. A finomságok a mai gyerekek számára már minden nap elérhetők, a nagyszülőknek érdemes tudni, hogy karácsonykor ezek mellékes ajándékok csak. A pszichológus rámutatott:

Az édességnek mikuláskor van értéke, akkor tud dominálni.

Adjunk-e pénzt a gyereknek ajándékba?

A pénz igenis lehet jó ajándék, de nem kiskorban, hanem később. A pénz elfogadott ajándékozási forma ilyenkor, bár nyilván személytelenebb, de mindenképpen jobb tud lenni, mint egy felesleges ajándék, amire a szülő, nagyszülő, rokon, vagy barát egy bizonyos értékben költ – összegezte Budavári Eszter.

A tinédzsereknél is ésszerű határokon belüli összeget érdemes csak ajándékba adni, ők többnyire már gyűjtenek valamire, és tisztában vannak a pénz értékével, azzal, hogy mire érdemes költeni, és mit szeretnének, azaz hogyan tudják elérni a céljukat.

Fotó: Shutterstock

A pénz edukálja is a gyereket azzal, hogy elkölti, félreteszi, összegyűjti. A szakember szerint rendben van, ha a gyerek felül egy divathullámra, és az összegyűjtött pénzéből megveszi magának azt a státuszszimbólumnak számító cipőt, amire mindennél jobban vágyik. Az sem baj – teszi hozzá–, ha a gyorsan változó divat nyomán nem sokkal később már nem tetszik neki a cipő, vagy már megjelentek az újabb szériás telefonok és egyáltalán nem olyan menő, amit vett, hiszen ez is egy olyan tapasztalat, ami később a fiatal segítségére lehet.

Tipikus feszültségforrás viszont az elvált szülők körében, amikor az együtt töltött minőségi idő hiányát az egyikük tárgyakkal akarja kompenzálni, megvásárolni, kiváltani. Az ilyen ajándékozás ráadásul aránytalanságokhoz vezet az ajándék értékét tekintve és akár olyan dolgok megjelenéséhez is a gyermek életében, amit az egyik szülő határozottan ellenez – jegyezte meg Budavári Eszter.

Új típusú ajándékok

Minden évben előkerül a kérdés, hogy mennyit és milyen értékben ajándékozzanak egymásnak a felnőttek és mit adjanak a digitális világban élő gyerekeknek.

Az új típusú ajándékok ötletét épp az online világ adja, a számítógépes játékok, ezért érdemes programokkal elcsábítani a képernyő elöl őket, mondjuk, egy szabadulószobás élmény is lehet jó ajándék. Ma már számtalan tematikából lehet választani, és az ilyen típusú közös program a tinikkel is működőképes, ráadásul a többi családtagot és a barátokat is be lehet vonni.

A több offline idő iránti igény is a modern kor velejárója, szerencsére sok lehetőség van az élményekhez kapcsolódni. Az ünnepi időszaknál aligha van erre alkalmasabb, amikor a minőségi időtöltésre is van tér és lehetőség.