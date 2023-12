A reggeli órákban az Aranyhegyi-patakba csúszott egy személyautó Budapest III. kerületében, a Nánási út elején, a mentés idejére az utat lezárták a rendőrök. A sofőrnek nem esett baja, saját lábán tudta elhagyni a járművet.

Fotó: Mihádák Zoltán

A Green Go kiemeléséhez a fővárosi tűzoltók hivatásos búvárokat és egy darut is bevetettek, a Katasztrófavédelem szakemberei ugyanakkor figyelmeztettek: a reggeli órákban az érintett útszakaszon több jármű is megcsúszott, így fokozott óvatosságra intették a közlekedőket.

Fotó: Mihádák Zoltán

A járművet kora délután tudták kiemelni a patakból a szakemberek.