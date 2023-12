Újra használható a forgalmas miskolci aluljáró

A Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. már a múlt hét végén bejelentette, hogy december 11-én, hétfőn végre átadják a felújítás címén hónapokkal ezelőtt lezárt Búza téri gyalogos aluljárót Miskolcon. Hétfőn reggel viszont kellemes meglepetés várta a munkába és iskolába igyekvőket, ugyanis elbontották a kordonokat, és át lehetett menni az aluljárón – írja a Boon.

Fotó: Bujdos Tibor / Észak-Magyarország

Az elkészült aluljárónak örülhetnek a gyalogosok, ugyanis a lezárás alaposan megnehezítette a közlekedést, jókora kerülővel lehetett átjutni az út másik oldalára. A felújítás kezdetén sokan megpróbáltak átszlalomozni az autók között, az életüket, tesi épségüket kockára téve ezzel.

A megújult aluljárót maguk a Boon újságírói is megnézték, és megnyugvással tapasztalták, hogy

az életveszélyesnek nyilvánított lépcsősorok végre biztonságosak.

Oldalt acélkorlát segíti az időseket a fel- és lejutásban, a korlát alatt pedig egy LED-csík segíti a tájékozódást. A lenti folyosók világítása is megújult, és a főfolyosó faláról eltűntek a több évtizedes hirdetések, falragaszok.

Nem az aluljáró volt az egyetlen várva várt felújítás Miskolcon, a helyiek már több mint egy éve várnak az Ellipsum Élményfürdő újranyitására is . Miskolci fekete hétfőnek is nevezhetik 2022. október 3-át, amikor a Miskolci Fürdők Kft. bejelentette, hogy az és az miatt határozatlan időre bezárják a Miskolctapolca Barlangfürdőt és a Selyemréti Strandfürdőt. Ezen a napon függesztette fel a működést az Ellipsum Élményfürdő is, garanciális javításokra hivatkozva.