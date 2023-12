Rövid időn belül másodszor is Ukrajnába látogatott Alexander Soros, akit nemrég hivatalosan is utódjának nevezett meg Soros György amerikai oligarcha. A Soros-birodalom trónörököse már hónapok óta készül a staféta átvételére: az Egyesült Államokban, az irányításuk alatt álló balkáni országokban és Ukrajnában is eligazításokat tart – írta a Magyar Nemzet.

Fotó: Alexander Soros / Facebook

Jó újra Kijevben lenni, és találkozni az ukrán first ladyvel, illetve csapatával, hogy bejelentsük partnerségünket

– írta a közösségi oldalán az ifjabbik Soros. Bejelentette egyben a legújabb üzleti tervet, amelynek égisze alatt az ukrán elnök feleségének alapítványa és a Soroshoz tartozó Nyílt Társadalom Alapítvány partnerséget köt.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy egy jelentés szerint a Soros-szervezet milliókat adott olyan amerikai csoportoknak, amelyek állítólag támogatják a Hamász terrorcsoportot, Gilad Erdan izraeli nagykövet emiatt hevesen bírálta a milliárdost.