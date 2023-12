Már január előtt drágul az üzemanyag Magyarországon: kihirdették az év utolsó árváltozását

Szintén sokakat érdekelt, hogy szeptember végétől egy újabb lehetséges ársapka hírére csökkenni kezdtek az üzemanyagárak. Az év utolsó negyedében jelentősen csökkent az üzemanyagok ára, ám jövő év elejétől jelentősen emelkedik, igaz nem egy, hanem két lépcsőben. most kiderült, előtte még péntektől is emelik az árakat. A benzin esetében bruttó 8 forinttal nő az ár, míg a gázolaj esetében bruttó 6 forintos emelésre lehet számítani.

Drágulnak az üzemanyagok - jövőre két lépésben

Fotó: Huszár Gábor/Mediaworks

Nincs többé kukába dobott hajszárító

Az Egyesült Királyságban 2026-tól nem lehet többé a háztartási szeméttel együtt kidobni a kisebb elektromos háztartási gépeket, például a kenyérpirítókat és a hajszárítókat, a kormány ugyanis javítani akarja a hulladékfelhasználást. A kabinet emellett azt is fontolgatja, hogy létrehoz olyan gyűjtőpontokat az üzletekben, ahonnan az emberek ingyen elvihetik a mások által otthagyott holmikat.

Az országban éves szinten 155 ezer tonna kisebb háztartási elektronikai terméket – kábeleket, kenyérpirítókat, teáskannát és kéziszerszámot – dobnak ki nem megfelelő helyre.

Csődhullám jöhet az elektromos autók piacán

Noha az elektromos járművek iránti kereslet folyamatosan növekszik, de nem olyan robbanásszerűen, mint ahogy azt sok startup és befektető jósolta. A The Wall Street Journal elemzése szerint legalább 18, az elmúlt években tőzsdére bocsátott EV-gyártó és akkumulátorcég esetében áll fenn a veszélye annak, hogy a jövő év végére elfogy a pénzük. Az sem segít az ágazatnak, hogy akik százmillió dollárokat pumpáltak a szektorba, mint a BlackRock, a Fidelity Investments vagy a Koch Industries, most mélyen hallgatnak, s nem szívesen válaszolnak a tőzsdei újságírók kérdéseire.

Éles fordulat jöhet az izraeli háborúban

Stratégiát válthat az izraeli hadsereg, és mostantól hosszan tartó, alacsony intenzitású harcokra rendezkedhet be a Gázai övezetben. Ez egyben az is jelenti, hogy kevesebb izraeli katona tartózkodik majd a palesztin területen. A stratégiaváltásra azért kerülhet sor, mert feltételezések szerint a Hamász teljes vereségét nem egy nagy szárazföldi offenzívával, hanem egy hosszú, lemorzsoló háborúval érhetik el, ami hónapokba, sőt évekbe is telhet.

Egy csapásra világhírűvé vált a magyar város: csodájára járnak Miskolcnak – de sokan nem is tudják, hogy Borsod székhelyét látják

Az idei karácsonyi szezon egyik legfelkapottabb közösségi médiás posztja a miskolci adventi villamost mutatja be. A videó külföldiek tömegét érte el, csakhogy a zömük egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy a borsodi vármegye székhelyén jár. Szerencsére megérkeztek a magyar kommentelők is.

Fotó: Vajda János / MTI

Kiakadtak a muszlimok Szalah karácsonyfájára

Sokan felháborodtak a muzulmánok közül, miután az egyiptomi Mohamed Szalah a karácsonyról posztolt. Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársának az volt a legfőbb bűne, hogy közzétett egy fotót a karácsonyfájáról, amelyhez mellékelt egy feliratot. Ebben az Izraelt és Palesztinát érintő konfliktusról posztolt és boldog karácsonyt kívánt követőinek. Sokan azért háborodtak fel, mert a muzulmánok hagyományosan nem ünneplik a karácsonyt, és úgy gondolják, muszlim létére a 31 éves támadó mégis a kereszténység egyik legnagyobb ünnepét hirdeti – írja a Daily Mail. Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa talán még ezzel sem tudta elriasztani az al-Ittihad vezetőit, akik a nyáron 200 millió fontot tettek volna le érte az asztalra, most pedig újabb mesés ajánlattal készülnek.

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy állítólag létezik egy lista, amelyen azok szerepelnek, akik kiváló játékosok, miközben a vallásuk is azonos a Szaúd-Arábiában gyakorolttal – így a világ tíz legjobb bajnoksága közé vágyó szaúdi profiliga globális arcai lehetnek. Szalah pedig egyértelműen ott van ezen a listán.