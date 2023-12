A Dívák & Ikonok a világ legnagyobb iparművészeti és design múzeumában, a londoni Victoria and Albert Múzeumban 2024 áprilisában zár, majd utazó kiállításként először a budapesti Zene Házában lesz látható – közölte az intézmény. Mint írták, a tárlat a nagy dívák történetébe ad betekintést az operavilág nagyjaitól és némafilmsztároktól kezdve a mozivászon hírességein át napjaink világsztárjaiig.

Újabb nagyszabású kiállítás jön a Magyar Zene Házába.

Fotó: AFP

A tárlat teljes képet nyújt a díva jelenségéről, így minden generáció megtalálja benne a számára vonzó tartalmat, az is, akit az olyan klasszikus filmsztárok, mint Elizabeth Taylor vagy Marilyn Monroe érdekel, az is, akinek Cher, Tina Turner, vagy később Madonna jelentette a fiatalságát, de az is, akit Rihanna vagy Billie Eilish hoz lázba.

A kiállítás meghatározza a Zene Háza jövő évét is,

különböző kapcsolódó programokkal, pop-up tárlatokkal mélyülünk el a kiállítás által felvetett témakörökben 2024-ben – idézi a közlemény Batta Andrást, a Zene Háza ügyvezető igazgatóját.

A tárlat első része történelmi kontextusba helyezi a díva megteremtését, feltárja a színpad és a képernyő sztárjait, akik létezésükkel formálták napjaink populáris kultúráját, míg a második részében a modern dívát ünnepli – emelik ki a dokumentumban.

A V&A kiállítása több száz tárgyat mutat be a múzeum saját gyűjteményéből és a világ minden tájáról kölcsönzött darabokból, felölelve a dizájn, a jelmezek, a divat, a fotográfia, a zene és a film területét.

A látogatók megismerhetik Ingrid Bergman történetét a Jeanne d’Arcról szóló filmben hordott ruháján keresztül, csakúgy, mint Sarah Bernhardt, Josephine Baker, Edith Piaf, Marlene Dietrich és sok más ikonikus előadóművész életének drámáját is.

Több jelmez első alkalommal látható, mint például Maria Callas Norma szerepében viselt színpadi ruhája a Covent Garden 1952-es produkciójából, vagy Marilyn Monroe rojtos fekete ruhája a Van, aki forrón szereti című filmből,

de a tárlaton megtekinthetők a sztárok divattervezője, Bob Mackie által tervezett ikonikus szettek is, többek között Tina Turner, Pink és Cher által viselt ruhák is, de sokak mellett Billie Eilish, Rihanna, Adele, Björk és Whitney Houston is kölcsönzött fellépőruhát a kiállítás számára – olvasható a közleményben.

A dokumentumban idézik Horn Mártont, a Zene Háza intézményigazgatóját is, aki elmondta:

A V&A kurátora, Kate Bailey fantáziával és hatásos dramaturgiával építette fel a kiállítás koncepcióját, sok izgalmas téma mellett megvizsgálja, hogyan érvényesülnek a nők a férfiak által uralt zenei és filmes világban .

Horn Márton hozzátette: a budapesti kiállítást kiegészítik a történelmi jelentőségű magyar dívák fejezeteivel is.

A tájékoztató szerint a jövő évi kiállításhoz kapcsolódóan több alkalommal tűnnek majd fel időszakos, pop-up installációk a Zene Háza különböző tereiben, elsőként a december 20-án nyíló, ingyenesen látogatható Díva-tranzit című installáció. Batta András januárban induló Szubjektív! sorozata három alkalommal idézi meg elsősorban az opera és a popzene díváit.