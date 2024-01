Az old money style és a merész színek csapnak össze egy magyar divattervező ruháiban

Az idei tavaszi-nyári kollekciója már kész, az őszi-téli ruhákon kívül min dolgozik most? Énekeseken, színészeken folyamatosan látni a ruháit, éppen Miklósa Erikával próbált a beszélgetésünk előtt.

A napi megrendelések mellett – mint például a Miklósa Erika vagy Farkasházi Réka számára készülő darabok – egy jógakollekciót is tervezek. Én is többször gondoltam már arra, hogy milyen jó lenne a saját ruháimat viselni mozgás közben, és a vendégeimtől szintén kaptam visszajelzést arról, hogy nem találnak „elég színes” ruhát sportoláshoz.

Varga Viktória divattervező receptre írna fel minden nőnek egy színes kosztümöt.

Fotó: Tóth Kristóf

Tavaly fürdőruhakapszula-kollekcióval nyitottunk egy új vonalat, idén pedig a jógaruhákat szeretnénk behozni, úgyhogy most elmélyedek a sportruházat követelményeiben: milyen anyagot használjak, milyen szabásmintát találjak ki… Kihívás, már csak azért is, mert a varrógépeinket nem ilyen típusú anyagokra állítottuk be, hiszen például selymekkel dolgozunk sokat.

Természetes vagy újrahasznosított alapanyagokat szeretek használni, ez a vendégeim részéről is igény,

de itt például pamutot biztosan nem tudok alkalmazni, mert az gyorsabban engedi el magát, lesz kinyúlt, használt hatású – szóval benne vagyok nyakig a kutatásban, tanulásban. Kísérletezek új technológiákkal is – mint a márka sajátjaként ismert szalagos vagy pomponos megoldások –, igyekszem minden szezonra hozni valami frisset.

Mikor engedhette meg magának először a vállalkozása, hogy a ruhákon kívül más irányba is fejlesszen?

Tavaly érkeztünk el arra szintre, hogy lett energiánk és anyagi lehetőségünk bővíteni, így készültek el az első táskáink, cipőink. Ez egy nagyobb beruházást igényelt, mert gépeket is kellett vásárolnunk. Saját cipészünk és táskakészítőnk van már – ebbe a két szakmába is bele kellett tanulnom. Ez az igény is a vendégek részéről érkezett, nagyon sokan vásároltak volna nálunk cipőt a ruhákhoz, és korábban csak a véleményemet kérhették ki, hogy hol keressenek.

Színes ruhában is nehéz olyat találni, ami elegáns és megfelelő anyagból készült,

de saját tapasztalatból tudom, hogy cipőben ugyancsak kihívás. Most viszont egyénre szabottan tudjuk alakítani a meglévő kaptafákat, ami azért is jó a hölgyeknek, mert sokan ennek köszönhetően hordhatnak újra magas sarkút.

Elvárás a vásárlók részéről, hogy egy helyen, egyszerűen megvehessék, amire szükségük van?

A legtöbb nő, aki jár hozzánk, nagyon elfoglalt. Vagy mert magas pozícióban dolgozik, vagy mert több területen helyt kell állnia, és ezért időhiánnyal küzd, így nekik kényelmes, hogy mindent megkapnak egy helyen. Van, aki alkalomra választ tőlünk ruhát, van, aki nap mint nap a mi darabjainkat viseli. Mivel megvannak a hölgyek méretei, tudjuk, hogy nekik mi áll jól, így akár telefonhívás alapján el tudjuk indítani a munkát. Próbára elképzelhető, hogy benéznek, de előfordul az is, hogy már csak elküldjük a kész terméket.

Klasszikus szabásminták, mint az old money stílusnál – erős színekkel kombinálva.

Fotó: Marek Zoltán

A márka, amely a színekről ismerhető fel

A vásárlói is olyan színesen öltözködnek, mint ön? Vagy inkább egy-egy darabbal kombinálják a már meglévő ruháikat?

Mindkét esetre van példa. Van, akinek először fekete ruhát készítettünk. Utána egy ing mandzsettájába belül csempésztünk egy kis pinket, és annyira megtetszett neki, hogy kért egy teljesen pink darabot. Mivel a márka egyértelműen a színekről híres, ha fekete vagy fehér darabokkal bíznak meg, az külön megtiszteltetés, mert akkor a szabásvonal, a szabászati technika ragadja meg őket. Van, akinek nagyon jól áll a fekete, tehát én nem vagyok ellenére. De az is biztos, hogy sokakat öregít, és az, hogy karcsúsít, egyértelműen tévhit.

Hogyan nyithat egy üzletasszony a színek felé?

A visszajelzések hatására. Egyrészt ő is látja a tükörben, hogy másképp ragyog az arca, ha színeket visel. Másrészt olyanok is megdicsérik, akiktől eddig nem számított erre. Ez magabiztosságot ad – amivel nem lehet kiváltani a tudást vagy a felkészültséget, de mindenképp megerősít. Az eleganciát a szabás és az anyag adja meg, így ma már a protokoll megengedi, hogy fekete helyett magenta, sötétlila vagy királykék kosztümöt hordjon egy nő üzleti környezetben. De készítettünk bézs színűt is, amit színes szalagokkal dobtunk fel – ezek egyébként szabászati hulladékból készülnek, és egyesével varrjuk fel a ruhákra, akár ötven órát is igénybe vehet egy ilyen díszítés kialakítása.

Igaz, egy bírósági tárgyalásra nem illik piros kosztümben menni, de egy konferencián sárgában előadni: tökéletes.

Ahogy például Amal Clooney-n is gyakran láthatjuk ezt a színt. Ha tehetném, mindenkinek receptre írnék fel egy színes kosztümöt.

A színtanácsadás most nagyon népszerű, biztos sokan találtak a karácsonyfa alatt egy erre szóló utalványt. Ez tényleg szükséges a nőknek, vagy úgyis látják, mi áll jól?

Nem mindenkinek van arra szeme, hogy milyen árnyalatok passzolnak hozzá leginkább, de ez a képesség fejleszthető. Ha rávezetjük a vendéget itt vagy egy tanácsadáson, akkor legközelebb már felismeri az ő színeit. Azt viszont túlzásnak érzem, ha valaki kizárólag a saját színtípusának megfelelő színeket hajlandó hordani, mert szerintem az összhangon múlik, hogy egy öltözék működik-e. De meggyőzni senkit nem szoktam arról, hogy jól áll neki valami, mert ha saját magának nem tetszik, úgysem fogja felvenni, Azzal egyetértek, hogy a megfelelő árnyalatot megtalálni feladat, mert például a piros mindenkinek jól áll, de nagyon nem mindegy, melyik piros – és ehhez jól jön a külső szem vagy a színtanácsadó.

A báli szezonban és hétköznapokon is viselhetők Varga Viktória kreációi.

Fotó: Vágó Csaba

Alkotói mámor kontra cégvezetés

A Műszaki Egyetemen tanult közgazdaságtant és informatikát, így üzleti irányból érkezett a kreatív szakmába, a KREA divattervezői szakát is elvégezve. A két énje hogyan küzd egymással a saját vállalkozása irányításában?

Váltogatnom kell a szerepeim között, és ez nem könnyű. Az egyik pillanatban cégvezetőként a pénzügyekkel, a könyveléssel, a munkatársakkal, a beruházásokkal foglalkozom, a másikban pedig meg kell álmodnom egy kollekciót, és nem szabad, hogy az anyagiak korlátozzanak. Megharcolom ezeket a köröket magamban, és van egy-két tanácsadóm, akikkel konzultálhatok. A terveim között szerepel, hogy találjak egy társat a vállalkozásomhoz, mert hosszú távú célom, hogy „csak” kreatív vezetője legyek a cégnek, hiszen számomra az igazi örömet az alkotás okozza.

Korábban versenyszerűen teniszezett, illetve edzőként is dolgozott – ennyi minden belefért a napjaiba?

A középiskola alatt versenyeztem, többször voltam magyar bajnok, és külföldi versenyeket is nyertem. A Műszaki Egyetem mellett dolgoztam edzőként, a KREA alatt pedig projektalapon közgazdászként segítettem vállalkozásoknak – mindig több mindent csináltam párhuzamosan. A művészetek már ekkor is érdekeltek, így egy galériában is munkát vállaltam.

Van, amit a sportnak köszönhetően tanult meg, és ma is kamatoztat?

A kitartást, ahogy a munkamorált, a teherbírást is. Az elmúlt öt évben mindent alárendeltem a márka építésének, gyakran hétvégén is a showroomban voltam, marketingcélból eseményekre jártam, éjjel terveztem, e-maileztem. Most tanulom a nemet mondás képességét, és fordítok tudatosan figyelmet a pihenésre, a töltődésre.

Az évi két kollekció megtervezésének időszakában minden gondolatom a ruhák körül forog, erről álmodok, az utcán egy építészeti formát látva beindul az agyam – ez egy folyamatos alkotói mámor.

Emellett az egyéni megrendelések megvalósítását, a különböző felkérések teljesítését sem munkának fogom fel, mert élvezem. Viszont most látom, hogy határokat kell húznom, hogy vissza tudjak töltekezni, hiszen folyamatosan adok magamból.

Ma már az üzleti öltözködés is megengedi a színek használatát.

Fotó: Marek Zoltán

Tervben a külföldi terjeszkedés

Egy ilyen kis piacon hogyan lehet hosszú távon fennmaradni és sikeresen működni egy tervezőnek?

Szerintem nagyon fontos a márka DNS-ének rögzítése és hiteles képviselete. Mert ha a vásárlónak tetszik, amit csinálok, akkor várni fogja az új kollekciót, kötődni kezd a márkához, és nem csalódik az új darabok láttán, ha azok egy konzekvens irányt követnek. A külföldi terjeszkedés is a terveim között szerepel:

tavaly Német- és Horvátországban, illetve Dubajban bemutatkozhattunk már multibrand-store-okban.

Később talán a külföldi saját showroom is opció lehet, tudom, ennek nehézsége, hogy nem lehetek két helyen egyszerre, de azért én belevágnék. Máris sokkal előrébb tartok, mint gondoltam – olyan érzés, mintha tíz- és nem ötéves lenne a márka.

Mi alapján dönti el, hogy külföldön merre indulna?

Figyelem a jeleket és a megérzéseimet. Vannak külföldön élő vásárlóink, az ő visszajelzéseik alapján is gondolkozom, és én szintén nagyon sokfelé járok. Az utazás az egyik fő inspirációs forrásom, a tavaszi-nyári kollekciómat Portugália ihlette – ilyenkor úgy érzem, az adott országban is lenne vásárlója a ruháimnak. Nyitott vagyok az üzletben a partneri kapcsolatokra, de az is jó egy saját vállalkozásnál, hogy szabadon megválaszthatom, kivel szeretnék dolgozni.