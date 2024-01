Csendes szuperszonikus gépet fejlesztett a NASA – erről szólhat a jövő utazása

Aki valaha is hallott a hangsebességnél gyorsabb repülés okozta hangrobbanást, soha nem felejti el azt a semmihez sem hasonlítható detonációszerű csattanást. A kellemetlen élmény elkerülése érdekében számos országban korlátozzák is a szárazföld fölötti repülés sebességét. A NASA azonban megalkotta a csendesebb szuperszonikus repülőt – az X-59-et, amelyet széles körben, a kereskedelmi repülésben is elterjesztenének.

2024.01.29. 06:58 | Szerző: Horváth Éva