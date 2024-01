Elhunyt a Boney M. és a Milli Vanilli alapítója

Elhunyt 82 éves korában Miamiban lévő otthonában Frank Farian producer, aki olyan sikeres együtteseket alapított és menedzselt, mint a Boney M. és a Milli Vanilli. Számos előadóval együttműködve több mint 800 millió lemezt adott el világszerte – írja a DW.

Fotó: AFP

A Boney M. producereként Farian olyan slágerekben működött közre, mint a Daddy Cool, a Rasputin és a Brown Girl in the Ring. A német popbanda több mint 150 millió lemezt adott el világszerte.

Farian olyanokkal is dolgozott, mint Stevie Wonder vagy például Meat Loaf. Frank Farian később megalapította a Milli Vanilli duót, ám a népszerű formáció rövid idő alatt fel is bomlott, mert kiderült, hogy a két előadó tátogott a színpadon éneklés helyet.

De a botrány elmúltával évekig folytatta az új művészek támogatását, és zenét is szerzett. Pályafutása alatt számos aranylemezt nyert, és jól szerepelt a zenei listákon is. Mint erről egyszer nyilatkozta: sikerének az volt a titka, hogy amikor egy dalt kevert, egykor szakácsként töltött idejére gondolt.

Minden a hozzávalókon múlik. Mondhatja az ember, hogy zenész lesz, de sok minden a szerencsén áll. A sikert nem lehet megtervezni

– mondta.