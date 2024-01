Eltemették Donald Trump anyósát

Eltemették Melania Trump édesanyját, Amalija Knavs-t. A volt first lady édesanyja január 9-én, 78 éves korában hunyt el egy meg nem nevezett betegségben. „Az ő jelenlétében úgy tűnt, hogy a világ csillog a ragyogástól és az örömtől” – mondta Melania Trump a gyászbeszéd során, miközben férje, Donald Trump volt elnök is jelen volt.

Fotó: AFP

Melania Trump csütörtökön úgy emlékezett édesanyjára, mint „fénysugárra a legsötétebb napokban” a család Mar-a-Lago birtokától nem messze található templomban tartott temetésen – írja az AP News.

Az egykori first lady elmondta, hogy édesanyja mindig támogatta családját, még a nehéz időkben is.

Azt mondta, emlékezni fog a nevetésre, amely az anyjával, apjával és nővérével való utazásait kísérte. A vendégek között volt Donald Trump két korábbi házasságából származó gyermeke, Tiffany és Ivanka Trump is, akik férjeikkel együtt érkeztek. Trump elnöksége idején felesége édesanyja New Yorkban élt apjával együtt, és időnként megjelent a Fehér Házban. Amalija Knavs még egy ceremónián is részt vett 2018-ban, ahol a first lady bemutatta a „Légy a legjobb” nyilvános figyelemfelkeltő kampányát a gyermekek megsegítésére.

Donald Trump 2024-ben újfent indul az amerikai elnöki választásokon, legutóbb toronymagas fölénnyel nyerte meg a republikánus előválasztás első megmérettetését, az iowai kaukuszt. A volt elnök a szavazatok több mint felét (51,1 százalékát) szerezte meg a szavazatok 97,4 százalékos feldolgozottságánál, így csak a második helyezett kiléte lehetett kérdéses. A világ országai is készülnek Trump esetleges visszatérésére a Fehér Házba. A legtöbben aggodalommal, mint például Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke, aki szerint a volt elnök fenyegetést jelent Európa számára. Mások a kapcsolatok szorosabbra fonására számítanak.