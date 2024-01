Farkasordító hideg lesz holnap reggel, mínusz 15 fokot jósolnak

Napközben fokozatosan csökken a felhőzet, és délután még a nap is kisüthet. Elszórtan akár hószállingózás is lehet, de erre kicsi az esély. A szél élénk lesz, helyenként akár viharossá is fokozódhat, de estére lecsendesedik a légmozgás. Napközben a hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között ingadozhat, de késő este mínusz 9 fokig hűlhet a levegő.

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap

Szerda reggel mínusz 15 fok lehet

A keddi szelesebb nap után szerdán gyenge marad a légmozgás, viszont a hőmérő higanyszála rendkívül alacsonyan marad.

Szerda reggel mínusz 15 fokra lehet számítani,

fokozatosan melegszik majd, de a nulla fokot nem biztos, hogy átütik majd a hőmérők – írta meg a Köpönyeg.hu. Csapadék nem várható.

Csütörtök reggelre felszakadozik a felhőzet, aztán napközben ismét erősödni kezd, de esőre nem kell számítani. Reggel mínusz 7 fokra ébredhetünk, ami délután plusz kettő fokig kúszhat felfelé.

Péntekre megjön a csapadék, az ország északkeleti részein fordulhat elő hózápor. A szél élénk, néhol erős lehet, napközben pedig plusz 2 fokra van kilátás.

A szél elfújhatja a felhőket, és a hétvégén hosszú órákra kisüthet a nap. Ezzel együtt

a hajnali farkasordító hideg is visszatér, akár mínusz 12 fok is lehet reggelente.

A délutáni hőmérséklet plusz 1–3 fok között alakul majd.