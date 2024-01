Nyüzsgő metropoliszokban található az idén nyitni készülő, tíz legjobban várt szállodák többsége, a még befejezés előtt álló ingatlanok közös pontja, hogy a wellnessre összpontosítanak – írta az Elite Traveler. Szerintük az utazók azt várják az ötcsillagos szállodáktól, hogy ne csak medencével és gyógyfürdővel rendelkezzenek, hanem vezető wellnessmárkákat, innovatív kezelési programokat és korszerű fitneszlétesítményeket sorakoztassanak fel.

A kifinomult művészeti megoldások kötelező tartozékai a luxushoteleknek.

1. Az első Hotel Melbourne átadása Ausztráliában idén télen várható. A tervek szerint 277 vendégszoba és 114 rezidencia várja a vendégeket a Yarra folyó egyik kiemelkedő pontján. A megnyitót a biofil tervezési elvek vezérlik, azaz helyi újrahasznosított anyagokat is tartalmaz majd a projekt, nem beszélve a kifinomult művészeti megoldásokról.

2. Az év első izgalmas szállodája a Lana hotel lesz Dubajban, amely várhatóan februárban nyitja meg kapuit. A hírek szerint a luxushotel 225 szobának és lakosztálynak, valamint rezidenciáknak ad otthont; mindegyiket a Gilles & Boissier belsőépítészeti ügynökség alakítja ki. Az ételek és italok nagy hangsúlyt kapnak a szállodában, nyolc étterem és bár várja a vendégeket többek között a világbajnok cukrásszal, Angelo Musával.

3. Londonban 2024-ben az előrejelzések szerint számos nagynevű nyitás várható, az egyik az Emory hotelé, amely 60 tágas, fényes lakosztállyal a tavasszal debütál. Az új egység a Maybourne Hotel Group legújabb tagja lesz – amely magában foglalja a Claridge’st, a The Berkeley-t és a The Connaughtot is –, és a város egyik legexkluzívabb szállodája helyen biztos befutó. Kifejezetten modern, üveges építészet jellemzi a hotelt, amely nagyszerű kilátást nyújt a városra.

4. Az amszterdami Rosewood szálloda a holland Igazságügyi Palotában kap helyet, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a város egyik legszebb vízi útjára, és közel van a leghíresebb látnivalókhoz. Összesen 134 vendégszoba és lakosztály lesz, mindegyiket jellegzetes elegáns stílusában tervezték. A szálloda reményei szerint a helyiek és a turisták központjává válik három étteremével és bárjával, korszerű fitneszközpontjával és nyugtató gyógyfürdőjével.

Az újonnan nyíló szállodák ötvözik a visszafogott luxust és az elegáns stílust.

5. A Beaumier csoport beruházása, a Grand Hotel Belvedere a nyáron nyit a svájci Wengen faluban. A szállodában 90 vendégszoba és lakosztály lesz, a svájci Complete Works építésziroda alakítja ki őket klasszikus alpesi stílusban. A wellnessközpont hangsúlyos része a beruházásnak négy kezelőszobával, két szaunával, törökfürdővel, valamint beltéri és kültéri medencékkel. A tevékenységek évszaktól függenek: a tél a síelésről, a nyár a túrázásról szól.

6. A világ különböző pontjain megvalósított szállodanyitások után a Nobu Hotel and Residences Torontóban, Kanadában is megjelenik, és magával viszi a csoport jellegzetes ötvözetét: a visszafogott luxust és az elegáns stílust. Az ingatlan 660 lakóegységből, 36 lakosztályból áll majd, a két torony közül a nyugati tetején kap helyet. Privát társalgóval, wellnessrészleggel, valamint Nobu étteremmel várják a vendégeket.

Az Elite Traveler a következő hoteleket válogatta be továbbá az összeállításába:

Singita Milele, Tanzánia, 2024 tavasz

Mandarin Oriental Mayfair, London 2024 eleje

A Twenty Two New York szintén 2024-ben

Soneva Secret, Maldív-szigetek, 2024 eleje