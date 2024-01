Mindenki mindenkit perel Alain Delon családjában

Alain Delon jogi eljárást indít fia, Anthony ellen, miután az egy francia magazinnak arról beszélt, hogy könnyen lehet, hogy a mostani volt apja utolsó karácsonya, és nehezen fogadja el törékeny egészségét.

A csütörtökön, a Paris Match magazinban megjelent interjúban Anthony elmondta, hogy 88 éves apja nem sokat beszél, mert az fárasztja, és idegesíti, ha visszakérdeznek, mert a hangja már nem mindig tiszta és érthető.

Alig pár órával az interjú megjelenése után azonban Alain Delon ügyvédjén keresztül csattanós választ adott fiának, melyben azt állítja, hogy valósággal sokkolta fia kitörése, és keresetet nyújtott be vele szemben. A színészlegenda kifejtette, hogy nem állhatja fia agresszivitását, mellyel folyton azt kívánja vele érzékeltetni, hogy szenilis.

Fotó: Thomas Samson / AFP

A színész 2019 júliusában stroke-ot kapott, és ma már alig hagyja el a Loire-régióban, Douchyban található birtokát. Egészségével kapcsolatban tovább nőtt az aggodalom, miután családja nyilvánosságra hozott egy képet a karácsonyi vacsoráról, ahol Alain Delon gyengének és soványnak tűnik – írja a The Guardian.

Jólléte kapcsán már tavaly is kételyek merültek fel, miután három gyereke panaszt nyújtott be korábbi bentlakó asszisztensével, Hiromi Rollinnal szemben, zaklató és fenyegető magatartással vádolva őt. Rollint júliusban lakoltatták ki a birtokról, ám a nő tagadja a vádakat az ügyészeknek, és maga is keresetet nyújtott be.

A francia ügyészség azonban csütörtökön elárulta, hogy bizonyíték hiányában egyik ügyben sem lépett.

A Paris Matchnek adott interjúban azonban Anthony újabb törésekről számolt be a családban, azzal vádolva féltestvérét, Anouchka Delont, hogy nem közölte vele, hogy apja kognitív állapota romlik. Ezért rendőrségi feljelentést is tett.

Alain Delon ügyvéde szerint Anthony célja, hogy Anouchka reputációját és apjával való kapcsolatát rombolja. Anouchka ügyvédje pedig felvetette, hogy a lány rágalmazásért és zaklatásért fellép Anthony ellen.