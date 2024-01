Miskolc leszerepelt, de Budapest sincs messze tőle

Egy csapásra világhírűvé vált a magyar város: csodájára járnak Miskolcnak – de sokan nem is tudják, hogy Borsod székhelyét látják Az idei karácsonyi szezon egyik legfelkapottabb közösségi médiás posztja a miskolci adventi villamost mutatja be. A videó külföldiek tömegét érte el, csakhogy a zömük egyáltalán nincs tisztában azzal, hogy a borsodi vármegye székhelyén jár. Szerencsére megérkeztek a magyar kommentelők is.