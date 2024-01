Az idei év elejével valódi fordulóponthoz érkezett az orosz-ukrán háború: az amerikai anyagi támogatás bizonyosságának megingásával és az EU-tól várt pénzek politikai okokból való beragadásával az ukránok hosszútávú esélyei nagyot romolhattak, ezt pedig az oroszok is érzékelték, miután a bizonytalanságot látva talán a háború eleje óta nem látott légicsapás-sorozatot mértek Ukrajnája – fejtette ki a CNN-en megjelent véleménycikkében Michael Bociurkiw nemzetközi kapcsolatok szakértő.

Fordulóponthoz érkezett az orosz-ukrán háború

Fotó: Kirill Chubotin / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Az elemző szerint az anyagi támogatások folyósításának megakadása, illetve az izraeli háború egyre jelentősebb térnyerése könnyedén felőrölheti az ukránok maradék erejét, főleg, hogy az immáron lassan két éve megállás, és egyelőre bizonyosnak mondható végdátum nélkül dúló csatározásokban a harcedzett katonák és a polgári lakosság egyaránt a végletekig elcsigázottá vált.

A feszültség a kötelező sorozás tükrén keresztül is egyre erősebbé válik: Zelenszkij elnök hamarosan a jelenlegi 27-ről 25 évre csökkentené a sorkötelezettség alsó korhatárát, ami egy olyan drasztikus politikai döntésnek tekinthető, melyre még Putyin orosz elnök is csak hónapokig tartó őrlődést követően adta rá a fejét.

Az ukrán katonai áldozatok számát ugyan pontosan megbecsülni szinte lehetetlen, elég csak a lvivi Lychakiv temető parcelláira tekinteni, és szemünkbe ötlik, hogy az gyakorlatilag megtelt – mutatott rá a szomorú valóságra a szakértő.

Bociurkiw emellett kiemelte: az ukrán katonai támogatások elapadásával párhuzamosan az oroszok szinte végtelennek tűnő mennyiségben kapják folyamatosan az iráni drónokat és az észak-koreai rakétákat, tovább torzítva ezzel az erőviszonyokat az agresszor javára – mindezt egy olyan időszakban, mikor az ukránoknak már azt is számolgatniuk kell, hogy pontosan hány Patriot rakétájuk van még, amivel kilőhetik az orosz-észak-koreai rakétákat.

Távolról sem dőlt még el azonban az orosz-ukrán háború

Az ukránok ugyanakkor váratlan helyről kaphatnak hamarosan tőkeinjekciót: mégpedig a befagyasztott orosz vagyonok irányából. A legfrissebb EU-s szankciós csomag ugyanis azon túl, hogy bevonja a szankciók hatálya alá a legnagyobb orosz gyémántexportőrt, ezáltal dollármilliárdoktól fosztja meg Putyint, hamarosan elérhetővé teszi az ukránok számára a Belgiumban feltartóztatott orosz vagyonok adóbevételét, ami egyes becslések szerint 2,4 milliárd dollárt fecskendezhet majd be az ukrán kofferekbe – arról nem is beszélve, hogy az amerikaiak is megállás nélkül dolgoznak a más országok felségterületein befagyasztott pénzek Ukrajnának való feloldásán.

Bociurkiw ugyanakkor rámutat: végsősoron az ukrán embereken múlik majd, hogy sikerül-e visszaverni Putyin agresszióját, vagy sem – ezen a fronton is van azonban ok az optimizmusra. A szakértő ugyanis egy ukrán parlamenti képviselő szavait tolmácsolva kiemeli: az ukránok ugyan a végletekig kimerültek már a két éve tartó vérontásban, egymással korábban csak ritkán látott mértékben megértők, kedvesek és támogatók, és a harcok folytatására is fel vannak készülve – ez pedig akár döntő tényező is lehet majd a háború végső lefolyását tekintve.