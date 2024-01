Hamarosan kiderül, kik nyerhetik az Oscart – ők a legesélyesebbek

Magyar idő szerint 14:30-kor jelentik be a 90. Oscar-díj jelöltjeit.

A kritikusok és a legnagyobb filmes lapok szerint az Oppenheimer, a Megfojtott virágok és a Barbie közül kerül ki a győztes, de titkos befutó lehet a Szegény párák és a Téli szünet című film is, utóbbi két mozi a kisebb fesztiválokon tarolt.

A legjobb női főszereplő kategóriában a legesélyesebb a Megfojtott virágok őslakos színésznője, Lily Gladstone, aki a Golden Globe-díjat is hazavitte. Esélyes lehet még Margot Robbie a Barbie-val, Carey Mulligan, aki a Maestróban Leonard Bernstein feleségét alakította, Sandra Hüller német színésznő, a Cannes-i nagydíjas Egy zuhanás anatómiájának főszereplője és a Szegény párák legerősebb alakítását nyújtó Emma Stone is befuthat surranópályán.

A legjobb férfi színész elismerésre Paul Giamatti is esélyes lett, miután a Téli szünetben nyújtott alakításáért már behúzta a Golden Globe-ot. Ám a kritikusok szerint még így sincs veszélyben Cillian Murphy győzelme az Oppenheimer címszerepe után. Christopher Nolan egyik kedvenc színésze is hazavitt egy aranyszobrot mint a legjobb dráma férfi főszereplője. A Leonard Bernsteint alakító Bradley Cooper jelölése is biztosra vehető. Minden valószínűség szerint Leonardo DiCaprio is bele fog férni a végső jelöltek közé.

Nem sokan lepődnének meg, ha Cillian Murphy vinné haza az aranyszobrot az atombomba atyjának megformálásáért

A rendezők közül Christopher Nolan a legesélyesebb, az Oppenheimer hozhatja el neki a hatodik Oscar-jelölését, míg Greta Gerwig a második esélyre hajt a Barbie-val, és a nagy öreg, Martin Scorsese is ott van még az amerikai őslakosok kálváriáját bemutató balladájával, a Megfojtott virágokkal.

Magyar szempontból fontos, hogy a „27” című film is felkerült a legjobb animációs rövidfilm kategóriájában az Oscar-díj-jelöltek bővített listájára. A magyar-francia koprodukció, Buda Flóra Anna alkotása, melynek a rövidfilm kategóriában ítélték oda az Arany Pálma díját a hetvenhatodik Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon.