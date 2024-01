Se pincér, se tányér, csak isteni pizza – ilyen lehet a jövő vendéglátása Budapesten

Ha választaniuk kellene az étlapjukról a Most Kortárs Bisztróban, ahol beszélgetünk, akkor mi illene a hangulatukhoz?

Szűcs Attila: Egy pohár fehérbort és egy vindaloo csirke, naan kenyérrel.

Szűcs Ferenc: Én egy tikka masalát rendelnék.

Szűcs Attila és Szűcs Ferenc: „Új terv mindig születik a fejünkben, és nem szeretjük parlagon hagyni.” Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A konyhájuk erősen indiaira hangolt, mennyiben más most, mint az induláskor?

Amikor nyitottunk, akkor egy romkocsmát hoztunk létre itt, nem akartunk éttermet, minket mindig jobban érdekelt a szórakoztatás, mint a gasztronómia. Étlapunk sem volt, csak egy papír – néhány fogással, ennek ellenére nagyon jól ment a konyha. A véletlen sodort hozzánk egy nepáli fiút, aki hánykolódott az országban, és mi segítettünk legalizálni a helyzetét. Szakácsnak jelentkezett, kérdeztük, hogy tud-e gulyáslevest főzni, mondta, hogy nem. Viszont készített egy tikka masalát, és amikor megkóstoltuk, már nagyon örültünk annak, hogy a gulyásleves nem megy neki. Ez a fiú épp most tért vissza hozzánk, miután pár évig egy saját étteremmel próbálkozott, de a Covid elsodorta a vállalkozását.

Megújulni, de közben önazonosnak maradni

Mivel lehet ma kitűnni a budapesti éttermi piacon, ha valaki nem a fine dining irányába indul?

Rengeteg a hely, eléggé lefedett a piac, de ugyanakkor azt is érezzük, hogy kicsit egysíkú a kínálat.

Budapest olyan, mint Horvátország a kilencvenes években,

átléptél a határon, és az első étteremben kapott étlappal bármelyik helyen rendelhettél, mert ugyanazért a tíz ételért nagyjából ugyanannyit is kértek. A belváros a turistákat szolgálja ki elsősorban, tehát fontos, hogy legyen fish-and-chips, hamburgerek és egy kis magyaros kínálat. Nem szeretnénk keseregni, de a 2000-es évek elején a főváros sokkal izgalmasabb képet mutatott. Kevesebb szórakozóhely volt, de azok ösztönösebben alakultak, nem kizárólag a profit miatt jöttek létre, inkább fiatalok csinálták saját maguknak. Ma mindenképp kell az egyediség ahhoz, hogy porondon maradhass. Nálunk maga az épület atmoszférája nehezen reprodukálható. Ez egy 1925-ös építmény, itt volt az egyik legnagyobb hazai motorkerékpár-forgalmazó, Majláth Mihály bemutatóterme, szervize, raktára. Később angol autókereskedés, pártgarázs, autófényezőműhely működött itt. Az óriási üvegtető ad egy speciális hangulatot, plusz a kerthelyiség, ami az étteremhez tartozik. Nyilván csak az atmoszféra önmagában nem elég.

Ezért gondolkoznak jelenleg arculat-felvarrásban?

Ilyen hosszú ideig nagyon nehéz élesnek maradni, és az ember észre sem veszi, hogy eltompul. Az Operaház felújítása kicsit beködösítette a környéket, kevesebben merészkedtek be az utcákba, ahol folyamatosan lezárások voltak, és védősisakos emberek járkáltak. 2000 óta dolgozunk errefelé, és úgy látjuk, sosem volt ennyire pezsgő, mint 2023-ban a Hajós vagy Zichy Jenő utca. Ez a pezsgés nekünk is lendültet adott, hogy újragondoljuk a „kortárs” jelzőt.

Miben kell frissebbnek lenniük?

Első lépésként az élmény-faktort húzzuk újra – kortárs eseményeket hozunk a tereinkbe, hogy olyan fiatalok is találjanak kapcsolódási pontot velünk, akik első körben nem ide ülnének be péntek este. Mayer Kitti kurátor havi-két havi rendszerességgel fiatal művészeknek rendez itt minitárlatot. Ezt korábban is csináltuk, de elsikkadt a mindennapi darálóban, miközben ez a fesztelen tér adja magát a programokhoz. Pop-up vásárokat is rendezünk: nagy siker volt a lemezbörze, de karácsony előtt dizájn- és ruhavásárok is voltak nálunk. Második lépésként az étlapot szűkítettük úgy, hogy nem változtattunk a kínálaton, mert az elmúlt tizenöt év során kiderült, hogy a turisták miatt egy belvárosi helyen étlapon kell tartani a magyaros kínálatot, és mivel az indiai fogásokról vagyunk ismertek, azokat is követelik. Harmadik lépésként pedig az itallapot hangoltuk össze a változó fogyasztói szokásokkal, hiszen ma a long drinkek, negronik, a tubi nélkül nem lehet vendéget fogadni.

A csúcsra járatott környéken található éttermek is küzdenek a sikerért. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nehezebb megtalálni, hogy mi kell a közönségnek, mint tíz-tizenöt éve?

Igyekszünk naprakészek lenni, de ahogy öregszünk, ez egyre nagyobb kihívás. Hiszünk abban, hogy vannak örökérvényű törvények a vendéglátásban, amelyek mellett érdemes kitartani. Ha ma nem száz, csak nyolcvanöt százalékosan vagyunk aktuálisak, akkor tizenöt év távlatában az még mindig jó arány. Jobb, mint egy-két évig száz százalékosan a toppon lenni, majd utána kiégni, mert kiszívtuk egy trend utolsó cseppjét is. Szerintem, amennyiben a kristálycsillár a trend, nem kell nekünk is azt kitenni, ha számunkra nem önazonos. Sok munka van abban, ha egy hely időtlen tud lenni, és mi azokat szeretjük.

Például?

Például az Iguana mexikói étterem a Zoltán utcában, amely a kilencvenes évek közepe óta ugyanazzal az étlappal, ugyanazokkal a székekkel és asztalokkal, teltházzal fut. Bocsánat, az étlap jobb oldala változott.

Mindig keresik az új feladatokat

Van olyan ország, amelynek a vendéglátása inspirálja Önöket?

Félig olasznak valljuk magunkat – annak ellenére, hogy a Mostban nincs olasz étel.

Ezért nyitották meg a Moto Pizzát, ahol viszont van?

2018-ban itt ültünk, tombolt a turizmus. Azt láttuk, hogy rengeteg a vendég, az előző két évhez képest megdupláztuk a forgalmunkat, de a profitunk csak tíz százalékkal nőtt, mert egy ekkora helynek, ahol két-háromszáz vendég is le tud ülni, óriásiak a költségei, plusz a munkaerőhiány már akkor is erősen jelen volt a vendéglátásban. Azon gondolkoztunk, hogy ha ilyen komoly kihívás (jelenleg is) a kitermelhetőség, akkor milyen típusú vendéglátóhelyet kellene nyitni, ami ráadásul szerethető, mai.

Ha például kivennénk a pincért az egyenletből, spórolhatnánk.

A másik Achillesz-pontja a vendéglátásnak a mosogatás – ezt is ki tudjuk iktatni, ha nincs porcelántányér és üvegpohár. Mi az, ami viszont mindenképp kell? Egy jó termék, ami végtelen formában variálható. Ez lett a nápolyi pizza.

A testvérek között nem okoz konfliktust a közös munka. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Akkor még nem volt annyira felkapva?

Akkor még emelkedőben volt a nápolyi pizza divathulláma Budapesten, csak egy-két hely épült rá. Kitaláltuk, hogy nálunk papírtányér lesz, és a pulthoz kell menniük a vendégeknek az elkészült pizzákért. Ezt egyből értették, szerették, ezzel a koncepcióval meg tudtuk szólítani a fiatalokat. A különböző generációk más-más igényeket támasztanak a vendéglátóhelyekkel szemben. A fiataloknak nem fontos, hogy egy pincér körbe ugrálja őket, sőt, zavarban vannak tőle. Legyen jó, amiért fizetnek, amit esznek, isznak, de ennyi elég.

Olaszországból hozunk minden alapanyagot, még a sót is.

A tészta készítéséhez egyedül a víz budapesti, bár gondolkoztunk, hogy lehetne olasz az is... A paradicsomszószhoz a paradicsom a Vezúv oldalában terem, nem öntözik, csak a természetes csapadékból táplálkozik, ezért olyan koncentrált az íze.

Érdekesség, hogy minden Moto belvárosi saroképületben kapott helyet. A kemence például hogy jut be ezekbe az üzlethelyiségekbe?

Nápolyban építik fel, és kamionnal szállítják ide a kemencéinket, majd általában ablakot kell bontani ahhoz, hogy pár óra alatt beemelje egy kifejezetten nehéz tárgyak mozgatására specializálódott cég. A névadó motorok szerencsére beférnek az ajtón.

Mi az a probléma, amellyel a legtöbbet foglalkoznak mostanában?

A munkaerő kérdése, a motiválás – most talán a legnehezebb megtalálni azt, hogy mivel lelkesíthető egy kolléga. Pénzzel csak néhány hónapig. Utána azt gondolja, hogy azért kapja a fizetését, hogy dolgozzon, és nem azért, hogy jól dolgozzon. Ha sok munkával, beszélgetésekkel, csapatépítéssel elérjük azt, hogy magáénak érezze a munkahelyét, akkor van esélyünk rá, hogy hosszú távon maradjon.