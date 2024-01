Vallási okokból betiltottak egy filmet Indiában, a készítők teljes egészében feltöltötték a YouTube-ra

Vallási nyomásgyakorlás miatt távolítottak el egy filmet az indiai Netflixről, mivel az abban szereplő nő húst főzött és evett is. Nem ez az első eset a közelmúltban, hogy a vallásra hivatkozva korlátozzák a szórakoztatóipart az országban.

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Az Annapoorani: az étel istennője című film egy fiatal ő életútját mutatja be, aki India legjobb séfjévé akar válni. A filmben a főszereplőnek egyéb nehézségek mellett a családjával is szembe kell fordulnia, akik a hinduizmus egyik leghagyománytisztelőbb, vegetáriánus ágához, a brahminokhoz tartoznak.

A Zee Entertainment stúdió filmjét 2023. december 29-én mutatták be a Netflixen, és gyorsan a platform legnépszerűbb produkciója lett Indiában. A debütálása után két héttel a film eltűnt az oldalról nemcsak Indiában, hanem minden más országban is.

Szabályozói kérésre a filmet eltávolítottuk a kínálatunkból

– erősítette meg a Netflix a CNN kérdésére.

A filmet szélsőjobboldali hindu csoportok kezdték el támadni, illetve a rendezőjét, producerét és a színészeket is feljelentették. A rendőrségi dokumentumok szerint a filmet a vallás megsértésével, illetve a különböző vallási csoportok közötti uszítás miatt kezdték el vizsgálni.

Indiában szigorú gyűlöletbeszéd-ellenes törvények vannak, hogy a világ legnépesebb országában fenntartsák a rendet az egymás mellett élő, különböző felekezetekhez tartozó társadalmi csoportok között. A törvényeket kihasználva főként a nacionalista hindu csoportok támadják a sértőnek ítélt művészeti és médiatartalmakat. A platformokat és az alkotókat vizsgálatokkal és feljelentésekkel fenyegetik.

A hindu támadások egyik zászlóshajója a Hindu IT Cell nevű csoport, amelyet kifejezetten azért alapítottak, hogy jogi lépéseket tegyenek minden olyan tartalom ellen, amely szerintük árt a hinduizmusnak. A társaság alapítója, Ramesh N. Solanki elmondta, hogy január 6-án jelentette fel a film készítőit a rendőrségen, mivel szerinte az alkotás szándékosan ártani akar a hindu közösségnek. Egy másik csoport, a Vishwa Hindu Parishad is panaszlevelet írt a Netflixnek, hasonló indokokra hivatkozva.

Solanki szerint a filmmel az volt a probléma, hogy egy brahmin ember lánya húst eszik benne.

A film készítői nem hagyták magukat, és megtalálták a megoldását annak, hogy a betiltás ellenére is eljuttassák a filmet a közönséghez. Az Annapoorani: az étel istennőjét a produkciós cég teljes egészében feltöltötte a YouTube-ra a cenzúra után, ahol a mai napig ingyenesen, 4K-felbontásban megtekinthető. A YouTube-on lévő filmet a cikkünk végére belinkeljük.

A Netflix nem tud megbirkózni a cenzúrával

India rendkívül fontos piac a Netflix számára. Egyrészt a világ legnépesebb országáról van szó, másrészt India lett a platform belépője a távol-keleti piacra. 2020-ban még a hindi nyelvet is elérhetővé tették, hogy minél szélesebb felhasználóbázist építhessenek ki.

Bár a piac mérete csábító a médiacégek számára, végül rá kell döbbenniük, hogy nem egyszerű megvetni a lábukat egy olyan országban, ahol hatalmas befolyással rendelkeznek a különböző vallási csoportok. Szinte lehetetlen huzamosabb ideig úgy működni, hogy ne legyen egy olyan csoport, amely sértőnek érzi valamelyik tartalmat.

2020-ben a Netflixet még be is tiltották egy időre Indiában az A Suitable Boy című sorozat miatt. A szériában volt egy jelenet, amelyben egy hindu templomban egy muszlim férfi megcsókol egy fiatal hindu nőt. Ez a jelenet teljes ellenállást váltott ki a hindu társadalomból, és a kormányzó Bharatiya Janata Párt is fellépett a platform ellen.

Számos hasonló eset volt Indiában az egyes streamingszolgáltatók körül, ezért a platformok és az alkotók egyre óvatosabbak a helyi piaccal. A cenzúra rendkívül megköti az indiai filmesek kezét, ezzel pedig nehezen tudnak együtt éli a nyugati világhoz szokott végek.

Az indiai kormány 2020-ban alkotott cenzúratörvényt, amellyel blokkolni lehet a streamingplatformokat, ha azok megsértenék a vallást vagy a kultúrát. Ez a törvény viszont homályos megfogalmazásokat tartalmaz, amelyeken keresztül a kormány igyekszik megregulázni a médiát.