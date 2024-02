Átalakulhat a videójáték-ipar, kevesebb exkluzív program jelenhet meg a jövőben

Egyre kevésbé éri meg csak egy platformra játékot készíteni, és értelemszerűen több profitot termel egy program, ha a riválisok konzoljain is megvásárolható. A számítógépeken egyre több, korábban exkluzív játék lett elérhető, azonban egymás konzoljaira még mindig nem jelennek meg a szoftverek. A Microsoft most ezen is változtat.

2024.02.16. 19:42 | Szerző: Hornyák Szabolcs

A Microsoft a PlayStation és a Nintendo Switch konzolokon is elérhetővé tesz négy olyan videójátékot, amelyekkel korábban csak Xbox konzolokon és PC-n lehetett játszani – jelentette ki Phil Spencer, a vállalat játékdivízióért felelős igazgatója egy podcast során. Azt viszont nem árulta el, hogy ezek pontosan mely programok lesznek. Arról is beszélt, hogy a következő években kevesebb exkluzív cím jelenhet meg. Több platform, több bevétel. Fotó: Shutterstock Spencer a Financial Timesnak azt mondta, hogy egyre kevésbé éri meg csak egy platformra játékot készíteni, és értelemszerűen több profitot termel egy program, ha a riválisok konzoljain is megvásárolható. Hozzátette: az Xbox konzolok eladásánál jóval több bevétele van a cégnek a játékokból és a Game Pass nevű szolgáltatásából. Az utóbbi keretében havi összegért rengeteg játékkal üthetik el az idejüket az előfizetők. A Sony, a Microsoft és a Nintendo azzal igyekezett növelni a konzoleladásokat, hogy az általuk kiadott videójátékok kizárólag Xbox, PlayStation vagy Switch konzolokra jelentek meg. Azonban az elmúlt években a Microsoft szinte összes programja elérhető lett számítógépen. A példát pedig a Sony is követte, több szoftverét (Helldivers 2, God of War) elérhetővé tette PC-n a Steam nevű digitális áruházban. Azonban egymás konzoljaira még mindig nem jelennek meg a szoftverek. Spencer azt is elárulta, hogy szeretné, ha a jövőben a riválisok játékai is elérhetők lennének Xboxon, de szerinte ez még évekbe telhet. Hozzátette: a cég érdekeit szem előtt tartva hozták meg a döntésüket, és nem szeretnének nyomást gyakorolni a konkurenciára. Azt nem árulta el, hogy a jövőben születhet-e még hasonló döntés. A lépésre azután kerül sor, hogy a Microsoft tavaly október közepén közölte, lezárta a videójáték-ipar történetének legnagyobb felvásárlását: a vállalat 68,7 milliárd dollárért (több mint 24 ezermilliárd forint) szerezte meg az Activison Blizzardot. A cég az üzletet 20 hónapos jogi háború után tudta véglegesíteni, miután megnyugtatta a trösztellenes szerveket: a birtokába jutott játékok nem lesznek Xbox- és Windows-exkluzívak. A játékipar piaca tavaly 1 százalékkal nőtt, az elemzők szerint az idei év során sem lesz nagyobb az ütem az miatt. A vállalatok leépítéseket jelentettek be, a Microsoft a múlt hónapban közölte, hogy mintegy 1900 játékstúdiónál dolgozó alkalmazottat bocsát el. A lassulás közepette érthető, hogy a cégek igyekeznek növelni a bevételeiket, és belátják: egyre kevésbé éri meg az exkluzív címek fejlesztése. Palworld: a Pokémon kivégezheti az idei év eddigi legsikeresebb játékát Vizsgálatot indított a Nintendo az ügyben, hogy az elmúlt egy hét legnépszerűbb videójátéka, a Palworld sérti-e a szerzői jogokat. Sokan azzal vádolják a Palworldöt fejlesztő Pocketpair stúdiót, hogy ellopta a zsebszörnyes franchise dizájnját. A Nintendo nemrég azt közölte, hogy vizsgálódnak egy 2024 januárjában megjelent játék ügyében, és ha jogsértést észlelnek, akkor jogi útra terelik az ügyet. Ha a Nintendo tényleg pert indít, az a népszerű Palworld végét jelentheti.