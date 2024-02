Bryan Adams újra Budapesten koncertezik

Idén ismét az USA-ban és Európában koncertezik Bryan Adams. Most Budapest is részese ennek a turnénak, Bryan Adams október 14-én az MVM Dome-ban lép fel – közölte a Live Nation. Bryan Adamsnek 17 stúdióalbuma van, köztük utolsó lemeze, a So Happy It Hurts, amelyet Grammy-díjra is jelöltek. Classic Pt. I és Pt. II válogatásai, amelyek legnagyobb slágereinek újra felvett verzióit tartalmazzák, digitálisan jelentek meg, de megvásárolhatók fizikai hanghordozón is.

Bryan Adams szerzeményeivel számos díjat és elismerést szerzett, köztük három Oscar-jelölést, öt Golden Globe-jelölést és egy Grammy-díjat. Csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán, több mint 80 millió lemezt adott el, hat kontinensen turnézott, és a világ több mint negyven országában vezette a slágerlistát. Utoljára 2019-ben lépett fel a magyar fővárosban Bryan Adams. A világhírű kanadai rocksztár a Hősök terén lép fel a Skandináv lottó huszadik születésnapja alkalmából.