Bubópestissel fertőzte meg gazdáját egy oregoni macska

Az amerikai Oregon államban egy macskatulajdonost fertőzött meg házi kedvence bubópestissel a helyi hatóságok szerint. A középkori Európa legsúlyosabb járványát okozó betegséget azonban időben felismerték, így tudták kezelni a betegséget is.

A fertőzött közeli kapcsolatait is megvizsgálták, így a betegség nem tudott széles körben elterjedni, és az áldozat is jól van azóta. Utoljára 2015-ben ütötte fel a fejét Oregonban a betegség, melyet olyan rágcsálók terjesztenek, mint a mókusok vagy az egerek. A fertőzést feltehetően a macskájától kapta el a beteg, a háziállaton ismerték fel először a bubópestis tüneteit is – írja a The Guardian.

A bubópestis tünetei 2-8 napon belül jelentkeznek, és többek között lázzal, hányingerrel, gyengeséggel hidegrázással és izomfájdalommal vetetik észre magukat, és a fertőzés a nyirokcsomók megduzzadásával is jár. A hatóságok nem találtak más fertőzöttet a vizsgálat során.