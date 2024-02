Elon Musk elárulta, hogy mit szeretne a sírján látni

Noha korábban azt állította, hogy receptre felírva kap ketamint, amit újabban leginkább depresszió kezelésére adnak, a Tesla-vezér úgy tűnik, hogy a betegség nem gyógyszeres kezelésében nem hisz. Legalábbis csütörtökön azt írta az X-en, hogy azt szeretné, ha a sírkövére csak azt írnák:

Sosem ment terápiára

Fotó: AFP

Musk egyébként arról is beszélt 2021-ben a Satruday Night Live tévéműsorban, hogy autista. A milliárdosnak ráadásul talán amiatt is érdemes lenne kipróbálnia a terápiát, hogy fel tudja dolgozni első gyermeke halálát. Nevada Alexander Musk 10 hetes korában halt meg.

A Tesla-vezér azonban a rossz nyelvek szerint traumáin inkább az egyre aggasztóbb mértékű kábítószerhasználattal igyekszik túllendülni.

Meglepő kijelentései – amelyek miatt többször bajba is került – is könnyen lehet, hogy részben ezzel magyarázhatók. Musk a nyilvánosság előtt, Joe Rogan podcastjában füvet is szívott, ami főként a Pentagon-beszállító SpaceX miatt okozhat gondot.

A dél-afrikai származású üzletember a receptre felírt ketaminon túl tagadja, hogy kábítószert használna és a SpaceX is azt közölte, hogy a cégvezető számos véletlenszerű drogteszten ment keresztül, melyek egyike sem jelezte, hogy Musk kábítószert fogyasztott volna.