Ez a tíz legértékesebb Pokémon-kártya

A Pokémon gyűjthető kártyáit (TCG – trading card game) először 28 évvel ezelőtt dobták piacra Japánban, és azóta folyamatosan adják ki az újabb csomagokat. A különféle kártyák száma szinte meghatározhatatlan, ám pontosan ezért lett rendkívül népszerű a gyűjtők körében. Egy ritkább Pokémon-„zsuga” akár több millió forintot is érhet, sőt van olyan lap is, amelyért forintra átszámolva több milliárdot fizettek.

Ha lapul a fiókodban egy első kiadású Charizard Pokémon kártya, akkor gratulálok, milliomos vagy!

Fotó: STEFANIE REX

Ugyanakkor nem minden kártya bír valódi értékkel, de egyes zsebszörnyek valóban kincset érnek. Nyilván a ritkaság számít, valamint az állapot, az érték pedig az idő múlásával egyre csak nő. Ezt a trendet ráadásul a közösségi média még fokozta is, hiszen egyre több streamer és influenszer kezdett el foglalkozni a gyűjtögetős kártyákkal az utóbbi években.

Mi a tíz legértékesebb Pokémon-kártyát vesszük górcső alá.

Mitől értékes egy kártya?

A gyűjtögetős kártyáknak akkora lett a piaca, hogy szükség lett olyan minősítésekre, amelyek alapján osztályozni lehet az egyes lapokat. A TCG-ket a Professional Sports Authenticator (PSA) és a Beckett Grading Services (BGS) értékeli. Az egyes kártyákat olyan szempontok szerint osztályozzák, mint

a sarkok,

szélek és

felületek állapota, vagy

a kártya ritkasága.

A BGS és a PSA is 10-es skálán osztályozza a lapokat, de a gyűjtők között elfogadott tény, hogy a BGS szigorúbb, így egy BGS-10 és egy PSA-10 osztályzat közül az előbbi az értékesebb.

Melyik a legdrágább Pokémon-kártya?

Érdekes, hogy a 10. legétékesebb Pokémon-kártyán nem egy zsebszörny szerepel, hanem egy valós személy, Toshiyuki Yamaguchi. A Toshiyuki Yamaguchi No. 2 Trainer Cardot 2000-ben nyomtatták Yamaguchi számára, mert második lett a japán Pokémon TCG-bajnokságon. A szervezők az első három helyezettnk készítettek egyedi lapokat, amelyeken a kedvenc szörnyeikkel szerepeltek. A kártya a Heritage aukciósháznál került kalapács alá 2023. július 5-én, a nyertes licitáló pedig 137 500 dollárt adott érte. A Yamaguchi-kártya értékét egyértelműen az adja, hogy ez az egyetlen példány belőle – írta a Dexerto.

A kilencedik helyezett az első kiadású Lugia Neo Genesis-kártya. A 2000-ben megjelent lap a Pokémon második szériájának legerősebb szörnyét ábrázolja és 2021 májusában 144 300 dollárért cserélt gazdát a PWCC aukcióján. Fontos, hogy ebből a lapból csak a BGS-10 besorolású példány ér ennyit, egy PSA-10-es 2020-ban 129 000 dollárért kelt el.

A nyolcadik legértékesebb Pokémon TCG a Kangaskhan Family Event Trophy. Az 1998-ban kiadott lapot nem lehetett csak úgy a boltban vásárolt csomagokban megtalálni, a kártyát egy japán családi TCG-verseny győzteseinek adták ajándékba. Ez egy olyan rendezvény volt, ahol a szülőknek és a gyerekeknek közösen kellett indulni. Mivel kizárólag ezen a viadalon lehetett a laphoz hozzájutni, így csupán 11 minősített darab létezik belőle. A kártyák közül ez a lap számít az egyik legjobb befektetésnek, hiszen 2023 júliusában 175 000 dollárra ugrott az értéke. Mivel egy ritka lapról van szó, így a gyűjtők azt várják, hogy a jövőben megsokszorozódhat ez az összeg.

A hetedik helyezett az aláírt Ishihara GX Promo-kártya. Ez a lap a The Pokemon Company vezérigazgatóját és elnökét, Tsunekazu Ishiharát ábrázolja. Ezt sem lehet forgalomban beszerezni, mivel kizárólag a The Pokemon Company azon alkalmazottai kaptak belőle egy-egy darabot, akik 2017-ben részt vettek Ishihara születésnapi buliján. Becslések szerint 30-60 példány létezik belőle. 2021-ben egy PSA-7 osztályzatú lapért 247 230 dollárt fizettek a Goldin Aukcióján. A lap értékét az is adja, hogy mindegyiket Ishihara dedikálta.

Egy Pikachu Illusztrátor Kártya 2022-ben 2 milliárd forintért kelt el.

Fotó: Jörg Carstensen / AFP

A hatodik helyezett a Trophy Pikachu No. 3 Trainer Bronz-kártya. Ennek az a különlegessége, hogy a legelső, 1997-es Pokémon TCG-verseny első három helyezettje kapott belőle. A The Pokemon Company állítólag 100 darabot nyomtatott a lapból, de csupán 4 darab kapott közülük minősítést. Egy PSA-8 osztályzatú példány 2023 áprilisában 300 000 dollárért kelt el.

5. Blastoise Wizards of the Coast bemutató Galaxy Star holo

Ez a lista egyik legérdekesebb és legritkább kártyája. A lapot 1998-ben nyomtatták, kereskedelmi forgalomba azonban soha nem került. Az 1997-ben indult Pokémon TCG a következő évben már szerette volna az Egyesült Államokban is forgalomba hozni, ezért a The Pokémon Company a Wizards of the Coast játékkiadóval tárgyalt. A Blastoise bemutató lap volt a minta, amely alapján az amerikai cég elkezdte volna a TCG-k forgalmazását az USA-ban. Állítólag kettő darabot nyomtattak belőle, az egyik a Magic: The Gathering-kártyajáték hátlapját kapta, a másiknak viszont üres maradt a hátulja.

Sokáig a gyűjtők nem is tudtak a lap létezéséről, az egyik példány 2021-ben tűnt fel a Heritage aukcióján. Végül 360 000 dollárért vették meg. A másik példány hollétéről nem tudni. A szakértők úgy vélik, hogy néhány éven belül ez a lap lehet a legértékesebb Pokémon TCG.

4. Charizard 1st Edition Shadowless Base Set

Valószínűleg a leghíresebb Pokémon-kártya az 1999-es, első kiadású Charizard. Különösen, ha az árnyék nélküli. Az első kiadás első nyomtatásba küldött sorozatáról ugyanis lemaradt az árnyék a tűzokádó gyík körül, ez pedig sokkal értékesebbé tette a lapot. A hozzáértők úgy becsülik, hogy mindössze 121 darab PSA-10 osztályzatú példány létezik belőle. A PWCC aukcióján 2022. március 19-én egy ilyen kártya 420 000 dollárért talált gazdára. A becslések szerint ezek a lapok hamarosan elérhetik az egymillió dolláros értéket.

Fotó: Stefanie Rex / AFP

3. Promo Trophy Pikachu Silver 2nd Tournament

Feltűnő lehet, hogy a lista legtöbb tagja valamilyen verseny első helyezettjének adott ajándék kártya. A dobogó harmadik fokára is egy ilyen lap került. Ezt a kártyát az első, 1998-ban rendezett nemzetközi Pokémon TCG-verseny második helyezettje kapta. Ahogy azt megszokhattuk, a The Pokémon Company az első három helyezettnek adott ilyet. A lapból összesen 14 darabot nyomtattak, de ebből csak 4 lett hivatalosan elismerve. Ezek közül is egyetlen egy létezik, ami PSA-10-es osztályzatot kapott. Ez a lap 2023 szeptemberében 444 000 dollárért kelt el a Goldin aukcióján.

2. Topsun Charizard Blue Back

A listának ez a kártya az egyik legrejtélyesebb darabja. Ennek oka, hogy 1995-ben adták ki a lapot, ami azért furcsa, mivel a Pokémon hivatalosan 1996-ban jelent meg. Ezt a kártyasorozatot az Topsun kiadó nyomtatta és Japánban rágógumikhoz adták, 40-ből egy csomag rejtett kártyát.

Érdekesség, hogy ezek a lapok – különösen a Charizard-ot mintázó – nem azért értékesek, mert ritkát, hanem azért, mert a zsebszörny az 1997-ben indult animében látható dizájnjában látható rajta.

2023 szeptemberében egy példány 493 230 dollárért kelt el a Goldin aukcióján, de azóta a kezdő licit mindenhol félmillió dollár a PSA-10-es darabokért.

1. Illustrator CoroCoro Comics Promo (Pikachu illustrator card)

Itt az ideje rátérni egy igazán értékes kártyára: 1998-ban Japánban a CoroCoro szervezett egy művészeti versenyt, amelynek a győztesei mind kaptak egy-egy kártyát, amin Pikachu látható egy ecsettel és egy tollal. A különleges ajándék évtizedekkel később rendkívül értékessé vált.

2022-ben egy hibátlan példány 5 275 000 dollárért kelt el egy aukción, de állítólag azóta már a 6 millió dollárt is elérhette az értéke.