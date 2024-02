Halálos áldozattal járó szélviharok pusztítanak Ausztráliában

Az ausztrál katasztrófavédelem szerint akár 157 kilométer per óra erősségű szelek is előfordulhatnak, a viharokat kísérő villámlások pedig több helyen is tüzet okoztak.

2024.02.14. 07:47 | Szerző: VG/MTI

Egy ember meghalt, 530 ezer háztartás pedig áram nélkül maradt a délkelet-ausztráliai Victoria államban pusztító szélviharokban. Az állam hatóságai által szerdán kiadott közlemény szerint tüzeket is jelentettek a környékről, az oltásban öt tűzoltó sérült meg. Fotó: AFP Rick Nugent, a helyi katasztrófavédelem egyik munkatársa elmondta, az áldozat egy 50 éves férfi, akit a szélviharokban lehulló törmelék ölt meg. Hozzátette, hogy az akár 157 kilométer per órás sebességet is elérő szelek kedden több elektromos vezetéket megrongáltak. Szerinte évek óta nem tapasztaltak ilyen erős szélviharokat, melyek rekordmennyiségű áramkimaradáshoz vezettek Victoria-szerte. A viharokat villámlások kísérik, melyek több helyen okoztak tüzet. Míg kedden Victoria egyes részein 40 Celsius-fokot is mértek, szerdára az időjárás kissé enyhült, de az előrejelzések szerint még így sem várható 20 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérséklet. Az állam egyes körzeteiben az iskolák kedden bezártak és várhatóan szerdán sem nyitnak még ki. A klímaváltozás az egész Földre hat, így a hurrikánokra is. Kutatók szerint a felmelegedés miatt annyira megnőtt ezen időjárási jelenségek ereje, hogy manapság már nem elég az erősségük meghatározására használt 5 fokozatú skála. Mára egyes hurrikánok a Ferrarinál is gyorsabbak – állítja Michael Wehner, az amerikai Lawrence Berkeley National Laboratory tudósa.