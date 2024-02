Így lehet öt gyermek mellett sikeres céget vezetni

Mi kell ahhoz, hogy egy nő öt gyerek anyukájaként is abban gondolkodjon, hogy ő céget alapít, és karriert épít?

Erős elhatározás, és az, hogy nem adja fel az álmait. Egy nőt gyakran már három gyerek után is kiírnak a munka világából, de ezeket a sztereotípiákat nem kell elfogadni. Ha az anya hiányérzettel küzd amiatt, mert lemond a szakmai karrierjéről, akkor ezért egy idő után biztosan hibáztat majd valakit, nem fogja magát jól érezni a bőrében. Márpedig

anyaként és vezetőként is úgy tapasztaltam, hogy ha én rendben vagyok, akkor a családom, illetve a csapatom is jól működik.

A fizikai egészség fontosságáról már sokszor sok helyen hallhatunk, miközben a lelki egészség iránti gondoskodás ugyanolyan lényeges – épp ezért a versenyszférában szerzett tapasztalataimmal a mentális egészség felé fordultam.

Dr. Dura Mónika öt gyerek anyukájaként sem adta fel a karrierálmait. Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Most sokan biztosan azt gondolják, hogy bébiszitterek hada áll a rendelkezésére, és így könnyű...

A hétköznapi logisztika nálunk ugyanúgy óriási munka, mint más családokban, de az álmok arról is szólnak, hogy rengeteget dolgozol értük.

A legfontosabb, hogy van egy támogató férjem, és együtt mindent meg tudunk oldani. Nálunk most épp én vagyok előtérben, korábban a férjem munkája volt az első, de változott a dinamika – így alakul az egyensúly. A gyerekek egyre nagyobbak, önállóbbak, hárman már tíz év felettiek, a kisebbekhez, ha szükséges, szoktunk segítséget kérni, ami szerintem természetes, nem kell mindent egyedül megoldani.

Házaspárként a saját vállalkozásukban dolgoztak korábban, egy számára ismeretlen területen. Aggódott, hogy helyt tud-e állni?

Amikor négy gyerek után úgy éreztem, hogy szeretnék visszatérni dolgozni, újra felnőttek között is lennék, leültünk a férjemmel, és azt a döntést hoztuk, hogy a Shiwaforce.com – amit addig a férjem egyedül épített – vezetőjeként folytatom. Az IT területe számomra valóban ismeretlen volt, korábban az államigazgatásban dolgoztam felsővezetőként, de arra jöttem rá, hogy vezetőnek lenni egyfajta tehetség, ami szektortól függetlenül működik.

Ami ezen felül kellett, abba bele tudtam tanulni, ez pedig az önbizalmamat növelte. Családilag meghatároztuk azt a szabályt, hogy este hat után és hétvégén munkáról nem beszélünk, illetve, hogy a céges ügyekben a férjemé a végső döntés. Az, hogy feleségként szálltam be a cégbe, sok előítéletet hozott magával, de szerintem ez a fal is azzal törhető át, ha megmutatod, hogy következetesen, jól teszed a dolgodat. Ha jönnek az eredmények, az az elismerést is hozza magával.

Miben különbözik által az Ön által létrehozott központ más pszichológiai rendelőktől?

Itt a gyerekek és a felnőttek minden korosztálya számára tudunk személyre szabott mentális segítőt ajánlani, de van speciálisan sport-, család vagy munkapszichológusunk is. Mivel különböző területeken dolgozó, erős szakembergárdánk állt össze, így, ha egy problémával megkeres minket valaki, néhány megbeszélés után a számára legjobb terápiás utat tudjuk javasolni, mert a szakértőink egymás között is konzultálhatnak az esetekről. Előfordult, hogy egy család gyerekpszichológust keresett, de kiderült, hogy a probléma gyökere a szülők kapcsolatában érhető tetten, így párterápiával folytatták. Vagy párterápiára érkeztek eredetileg, de a beszélgetések során a szakértő az egyik félnek inkább egyéni terápiát javasolt. Az élet nem tisztán hozza elénk a problémákat, ráadásul mi laikusok vagyunk, így szükségünk lehet segítségre egyáltalán abban is, hogy milyen típusú szakember kell nekünk. Csoportterápiával szintén foglalkozunk, mert van, akinek nem az egyéni terápia a célravezető.

A személyiségünk soha nincs kész,

vannak nyugodtabb periódusaink, de ha történik velünk valami, az okozhat olyan elakadást, amellyel nem birkózunk meg egyedül. Ezek nem feltétlenül súlyos traumák, lehet egy iskolaváltás, költözés, gyerekszületés vagy nyugdíjazás is.

Nyitottak már annyira az emberek, hogy segítséget kérjenek ezekhez az elakadásokhoz?

Egyelőre inkább a nagyvárosokban, és bizonyos iskolázottsági szint fölött érzik át ennek fontosságát. Épp ezért szeretnénk azzal is foglalkozni, hogy a mostani gyerekek már úgy nőjenek fel, hogy számukra olyan természetes legyen segítséget kérni mentális gondok esetén, mint egy fogfájásnál. Persze, vannak üdítő kivételek, például volt egy hetvenes házaspárunk, akik párterápiára jártak hozzánk. Úgy látom, hogy egyre tudatosabbak a szülők, de az üzleti élet szereplői is ezen a téren. Ami nagyon fontos, hogy a szakemberek a saját határaikat felismerjék, és jelezzék is a páciensek felé, ha már az ő kompetenciájukon túlmutat egy helyzet. Nem mindegy, hogy business coach, pszichológus vagy pszichiáter kell, hogy foglalkozzon valakivel.

Ami sokak esetében visszatartó erővel bír, az a magánszférában dolgozó pszichológusok, terapeuták díja. Az állami rendeléseken pedig hosszú a várakozási idő.

Ha azt nézzük, hogy sok esetben segít egy meghatározott időtartamú – öt vagy tíz alkalmas – konzultáció, akkor az egy befogadható időtávot és egy barátságosabb összeget jelenthet. Van, akinek egy alkalom is elegendő ahhoz, hogy rákérdezzen egy helyzetre, és megerősödve távozzon. Az önismereti csoportban akár nyáron is részt lehet venni szülőként, gyerekként, felnőttként, ezek megint kedvezőbb áron elérhetők. Számomra nagyon fontos az indulás óta, hogy nyereséges legyen a vállalkozásom, de ezzel együtt, legyen nonprofit tevékenységünk is. Egyrészt egyértelműen látom azt a réteget, amely nem engedheti meg magának a magánterapeutát, de felismeri a szükségességét. Őket egyénileg kell beemelni ebbe a rendszerbe, épp ezért együtt dolgozunk az Egyszülős és a Hintalovon Alapítvánnyal is, amelyek irányítanak hozzánk klienseket.

Szerintem pro bono tevékenységgel minden cégnek foglalkoznia kell.

Nem „öt év múlva”, vagy „ha már nyereséges”, hanem az indulástól kezdve az üzleti terv része kell, hogy legyen. Ezt az attitűdöt nagyon szeretném, ha más cégek is elismernék és követnék.

Dura Mónika szerint egy cég üzleti tervében az első pillanattól kezdve szerepelnie kell a pro bono munkának.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Családot vagy céget vezetni nehezebb, illetve milyen anyai skilleket alkalmaz a munkában?

Családot. A gyerekeim közül a legkisebb négy, a legnagyobb tizennégy éves, öten ötfélék, máshol tartanak célokban, igényekben, környezetben, életkori sajátosságokban. Meggyőzési, kommunikációs és motivációs technikákat biztos, hogy tanultam tőlük, velük, ahogy azt is, hogyan lehet csapattá szervezni különböző személyiségtípusokat. Azt ugyancsak meg kellett tanulnom, hogy miként legyek hatékony abban a nyolc órában, amit a munkahelyemen töltök, és hogy csak ritkán vegyem elő a laptopomat, ha otthon vagyok a gyerekekkel. Nehéz volt, de rájöttem, hogy semmi nem történik, ha csak másnap reggel írok választ egy késő délután érkező e-mailre. Vannak mentoraim, példaképeim: Czakó Borbála és Hegedűs Éva, akikkel rendszeresen beszélgetünk, és megosztjuk a tapasztalatainkat. Tőlük is rengeteget tanulok.

Hogyan töltődik?

A gyerekeimmel nagyon szeretek lenni. Fárasztó, de annyi újdonságot mutatnak, annyi kíváncsiságot, rácsodálkozást hoznak, ami nekem mindig élmény, ahogy a közös családi programok is. Nagyon érdekel a művészet – szeretek olvasni, podcastot, zenét hallgatni, múzeumba járni. De csendben lenni is. A formatervezésre folyamatosan rá tudok csodálkozni, az Agneskovacs divatmárka társtulajdonosai vagyunk a férjemmel. Lassan kilenc éve lesz, hogy elkezdtük a közös munkát Kovács Ágnes dizájnerrel, és ennek eredményeképp a brandet a hazai prémium kategóriájú termékek közé helyeztük.

Mi az, ami átlendíti a nehézségeken?

Ha valamiben hiszek, akkor attól nem lehet eltántorítani, eredményorientált vagyok. Azon, hogy a célt miként tudom elérni, azon sokszor tudok, és kell is változtatnom, ezt meg is engedem magamnak.

Kihívásnak tekintem a zsákutcákat, ebben rugalmas vagyok.

Plusz olyan emberekkel veszem körbe magam, akik drukkolnak nekem, hisznek bennem, és bátorítanak a nehezebb pillanatokban.