Az indiai rendőrség nyolc hónap után szabadon engedte azt a galambot, amit kémkedés gyanúja miatt tartóztattak le. Az állatról azt gondolták, hogy kínai kém, ezért fogták el.

Galamb (képünk illusztráció)

Fotó: GettyImages

Az állatott Mumbai külvárosában fogták be a Pir Pau mólónál.

A galamb azért keltett gyanút, mert a lábára két gyűrű volt erősítve, amiken kínai írásjelek voltak.

A madarat a befogása után a mumbaii Bai Sakarbai Dinshaw Petit Kórházba küldték átvizsgálásra.

Az állat ellen hivatalos bűnügyi eljárás indított a rendőrség kémkedés gyanúja miatt, de a galambot végül felmentették – írta meg a Deutsche Welle. A nyomozás kiderítette, hogy az állat Tajvanról származik és egy galambverseny résztvevője volt. Egy nyílt vízi madárversenyről szökött meg és került Indiába.

A galamb érdekében a People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) járt el, akik a szabadon engedését kérték az indiai rendőrségtől.

Nem ez az első eset, hogy Indiában kémmadarak miatt riasztják a rendőrséget. A kasmíri rendőrség 2020-ban elfogott egy másik kémkedéssel gyanúsított galambot, ami az India és Pakisztán közötti militarizált határon repült keresztül. Később ezt az állatot is szabadon engedték.

Talán túlzásnak tűnik, hogy Indiában ekkora figyelmet szentelnek a gyanús madaraknak, de a félelemnek van alapja.

2016-ban elfogtak az országban egy galambot, aminek a lábára egy olyan cetli volt erősítve, amiben egy az indiai miniszterelnök, Narendra Modi elleni merényletről szóló feljegyzések voltak.