Meghalt a Rocky-filmek sztárja

Az első négy Rocky-filmben Apollo Creedet megformáló Carl Weathers csütörtökön az otthonában elhunyt – erősítette meg menedzsere, Matt Luber a Varietynek. A színész 76 éves volt.

Fotó: NurPhoto / AFP

Amikor Sylvester Stallone engedélyt kért Weatherstől, hogy a korábbi jeleneteit felhasználhassa a franchise hatodik részében – a 2006-os Rocky Balboa című filmben – a színész ezt megtagadta, és azért lobbizott, hogy szerepelhessen a folytatásban, miközben a karaktere a negyedik részben már meghalt. Stallone erre az ötletre nemet mondott, és inkább leszerződtetett egy Carl Weathersre hasonlító színészt, hogy a filmben megjelenő visszaemlékezéseket újra leforgathassák.

A két színész emiatt sokáig rossz viszonyban voltak, azonban később kibékültek, sőt Weathers abba is belement, hogy a hasonmása megjelenjen a legújabb Creed folytatásában is, amelyben a karakterének a fia áll a történet középpontjában.

Weathers az 1987-es Ragadozó című akciófilm is szerepelt Arnold Schwarzenegger oldalán, emlékezetes szerepet kapott Adam Sandler Happy, a flúgos golfos című vígjátékában is. Szinkronszínészként is dolgozott, ő szólaltatta meg Combat Carl karakterét a Toy Story 4-ben, és önmagát alakította Az ítélet: család című sorozatban.

A San Diegó-i -állami egyetemen szerzett színházművészeti diplomát, azonban leszerződött az észak-amerikai profi ligában (NFL), és két szezonon keresztül játszott az Oakland Raiders játékosaként. Későbbi pályafutása során Weathers kisebb szerepeket kapott tévés produkciókban, és ezekből epizódokat is rendezett. 2021-ben szerezte meg első Emmy-jelölését a Disney+-on futó A Mandalóri című sorozatban nyújtott alakításáért.