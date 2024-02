Egy új jelentés szerint nagy változás állhat be a televíziózás történelmében 2024-ben: az előrejelzések szerint a streamingszolgáltatások idén megelőzik a hagyományos fizetős tévé-előfizetéseket, és elérik a 17,3 milliárd dolláros (nagyjából 6205 milliárd forint) bevételt.

A nagy streamingplatformok sok olyan exkluzív tartalmat tudnak magukénak, amelyeknek nagy a húzóereje.

Fotó: Shutterstock

Új korszak közeleg

A folyamatos növekedés nem feltétlen az előfizetők számnak gyarapodásából, hanem a szolgáltatások árának emeléséből és a mind több hirdetésből adódik. A különböző streamingplatformok nagy húzóerejű címeket voltak képesek kitermelni az elmúlt években: ilyen volt például a Netflix gondozásában készült, a negyedik évadával reneszánszát élő Stranger Things és a 2022-ben nagy sikernek örvendő Wednesday. Az HBO is új követőtáborra tett szert a Trónok harcával, valamint a The Last of Usszal, az Amazon Prime Video a The Boyszal csábítja vissza folyamatosan nézőit, a Disney+ pedig az egyre gyakrabban érkező Star Wars- és Marvel-tartalmakkal tartja meg előfizetőit.

Az Ampere Analysis jelentése szerint

a streamingszolgáltatások 2024-ben valószínűleg jelentős mérföldkőhöz érkeznek: megelőzik a rendszeres tévé-előfizetéseket.

A negyedéves előrejelzések alapján a streamingszolgáltatások összesen 17,3 milliárd dollár bevételt fognak hozni 2024 harmadik negyedévében, ami meghaladja az Egyesült Államokban a fizetős televíziózás 16,7 milliárd dolláros (nagyjából 5989 milliárd forint) előrejelzését. A Screen Rant értesülése szerint szintén ez a jelentés azt jósolja, hogy a fizetős televíziózás bevételi értéke 2028-ra a 2017-es érték felére fog csökkenni.

Változások a streaming terén

A változtatások magukban foglalják a különböző platformok, köztük a Netflix és az Amazon Prime Video hirdetésekkel támogatott verzióinak bevezetését. Ez további lehetőséget ad az adott cégeknek a bevételeik növelésére. Ezenkívül az elmúlt években több streamingplatform is növelte előfizetéseinek az árát:

a Disney+ 2023 októberében havi 11 dollárról (3945 forint) 14 dollárra (5021 forint) emelte a hirdetésmentes szolgáltatásának árát,

a Max (korábban HBO Max) idén januárban emelte 15,99 dollárra (5734 forint) a korábbi 14,99 dolláros (5376 forint) előfizetést,

és már a Netflixnél is bejelentették az áremelést.

A Netflix ráadásul már azt is előre bejelentette, hogy a 2024 második negyedévétől kezdve megszünteti a legolcsóbb, reklámmentes elérhető elfizetési csomagját.

Bár ezeket az áremelkedéseket ellensúlyozza a film- és sorozatgyártás költségeinek növekedése, az áremelések egyértelműen hozzájárulnak a vállalatok bevételének növeléséhez is.

A streamingszolgáltatók bevételeinek növekedéséhez hozzájárult a szolgáltatások árának megemelése és a hirdetések is. Fotó: Shutterstock

Vaszily Miklós, a TV2 elnöke a Világgazdaságnak adott interjújában kifejtette, hogy a streaming és a lineáris tévézés esetében sokkal inkább párhuzamos használatról és szórakozásról van szó. „Egyesek időben kevesebb tartalmat néznek, és azt is jobban megválogatva. Tipikusan streamingtartalom a sorozat. Viszont a nagy show-műsorok, egy Sztárban sztár egyértelműen tévés program. Ahogy a sport is, amíg a streaming nem fizeti túl. Erről egyelőre nincs szó, hiszen a meccsek mégiscsak élőben érdekesek” – nyilatkozta Vaszily Miklós.

Mi jöhet még?

A sportesemények új piacnak számítanak a streamingen belül, ezért a Disney, a Fox és a Warner Bros összefog a sportstreaming területén. A három nagyvállalat nemrég azzal az ajánlattal állt elő, hogy

közös streamingszolgáltatást indítanak 2024 őszén, amelyben a profi sportligáktól kezdve az egyetemi mérkőzésekig közvetítenek sporteseményeket.

Mindent összegezve, a nagy streamingplatformok egyre csak erősödnek, így nem meglepő, ha 2024-ben elérik azt a régóta rebesgetett mérföldkövet, hogy megelőzzék a hagyományos tévé-előfizetéseket. A streaming azonban nemcsak a tévé-előfizetéseknek tehet keresztbe, hanem a mozikat is rendesen megizzasztja. A koronavírus-járvány felgyorsított bizonyos trendeket, miközben ráirányította a figyelmet a média jelentőségére az emberek tájékoztatásában és szórakoztatásában. A hazai filmforgalmazók becslése szerint 2023 igazán jó évnek bizonyult a közel 22 milliárd forintos jegyárbevétellel és a több mint tízmilliós látogatószámmal, viszont a magyar mozik nehezen tudnak versenyre kelni a nagy streamingszolgáltatók kedvező árú havi csomagdíjaival.