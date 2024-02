Szeles, esős hétre kell készülni

Egész héten felhőtakaró borítja majd az eget, a szél pedig napról napra erősebb lesz. Helyenként eshet az eső is, viszont a hőmérséklet is emelkedik. A hét végére már 16 fokot is mutathatnak a hőmérők.

2024.02.19. 07:37 | Szerző: P. A. R.