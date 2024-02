Taylor Swift Szingapúr miatt nem léphet fel máshol Délkelet-Ázsiában

Szingapúr kizárólagos megállapodást kötött Taylor Swifttel, ezért nem léphet fel máshol Délkelet-Ázsiában. Thaiföld miniszterelnöke, Srettha Thavisin régóta töprengett azon, vajon az énekesnő miért nem lép fel az országában, most Swift szervező cége, az AEG megadta a választ.

Fotó: AFP

Thavisin thai miniszterelnök szerint Szingapúr olyan alkut kötött Taylor Swifttel, amely tiltja az énekesnőnek, hogy más délkelet-ázsiai országban koncertezzen. A miniszterelnököt az AEG, az énekeső promóter cége tájékoztatta arról, hogy egy kizárólagos szerződés miatt nem kerülhet bemutatásra a The Eras Tour Thaiföldön – írja a Sky News. Thavisin tájékoztatása szerint

Bangkok előadásonként két-három millió dollárt (nagyjából 722-1080 millió forint) ajánlott fel az exkluzivitásért.

Swift márciusban hat telt házas koncertet fog adni Szingapúrban, az 55 ezer férőhelyes nemzeti stadionban. A The Eras Tour önmagában is kiemelkedő a koncertkörutak történetében, de talán még fontosabb, hogy a mozitermeket is meghódította: Swift azonos című koncertfilmje több mint egy hónapon keresztül uralta az amerikai mozitermeket. A Box Office Mojo adatai szerint

a The Eras Tour mintegy 261 millió dollár (nagyjából 94 milliárd forint) bevételt termelt világszinten.

Taylor Swift idén a Grammy-díj-átadón is történelmet írt: Midnights című albuma megnyerte a legjobb albumnak járó elismerést, így az énekesnő lett az első olyan előadó, aki négyszer nyert ebben a kategóriában – megelőzve Frank Sinatrát, Stevie Wondert és Paul Simont, akik holtversenyben háromszor nyerték el az év albuma elismerést.