Új szokás terjed a világ nyugati felén: már nem csak a nők ujjára húznak eljegyzési gyűrűt, hanem a párjukéra is. Chilében, Svédországban és Brazíliában már eddig is az volt a hagyomány, hogy az eljegyzéskor oda-vissza meggyűrűzi egymást a szerelmespár, s az egyenjogúság jegyében mindketten viselik a gyűrűt, amely egyébként jegygyűrűként is szolgál, azaz házasságkötéshez sem kell újakat venni.

Laboratóriumba növesztett gyémánttal kövezett eljegyzési gyűrű – női változatban.

Fotó: Mark S Johnson

Ez a megoldás kétségtelenül olcsóbb, mivel nem három gyűrűt kell venni, csak kettőt és nem borulnak fel az arányok se. Egy ide, egy oda. Az ékszerészek kapva-kapnak az új módin, s külön kollekciókat terveznek a férfiak számára eljegyzési gyűrű funkcióval.

Eddig ez nem volt divatban, s ha mégis beesett egy férfi ügyfél, az legfeljebb karikagyűrűt tudott vásárolni. De ez már a múlt

– mondta a BBC-nek Yagmur Telaferli, a New York-i Eternate ékszerkereskedelmi cég márkakommunikációs vezetője. Cége januárban indította el saját ilyen termékcsaládját.

A Tiffany már lépett

Velük párhuzamosan számos nagy, a globális piacot kiszolgáló márka – mint az LVMH luxusipari csoporthoz tartozó amerikai Tiffany & Co és az etikus, ellenőrzött alapanyagokból dolgozó Brilliant Earth – a férfiakra összpontosító dizájnokat dolgozott ki, gyakran szélesebb mérettel és diszkrétebben elhelyezett gyémántokkal.

Persze az árban dívik az egyenlősdi: ezek a gyűrűk is ezer dollárnál kezdődnek, a határ pedig a csillagos ég. A 2021-ben a férfi kollekciójával a piacra lépő Tiffanynál biztosan, hiszen náluk a hat számjegy az alap és dollárban számolnak.

A bizonytalan férfiak részéről azonban megfontolandó a pokoli drága eljegyzési gyűrű megvásárlása, mert számos bírósági ítélet is azt igazolja, hogy

a gyűrű ajándéknak tekinthető, nem jár vissza, hogyha a fuccsba megy a parti.

Tobias Kormind, a 77 Diamonds londoni székhelyű online gyémántkereskedő vállalat ügyvezető igazgatója szerint a férfi eljegyzési gyűrűk iránti kereslet hét évvel ezelőtti még a nullához közelített.

Először a meleg párok vásároltak párban eljegyzési gyűrűt, később divattá vált a duplázás a celebek körében is.

Fotó: Shutterstock

Ma viszont már minden harmincadik egyedi megrendelésük olyan férfiaktól érkezik, akik gyémántokkal vagy drágakövekkel kirakott gyűrűket keresnek – párban.

Erre még nem lehet üzletet alapozni, de a trend határozottan emelkedő, s ki tudja, milyen gyorsan fut fel

– tesz fel a költői kérdést Tobias Kormind.

Ékszerkereskedők szerint első ügyfeleik jellemzően meleg férfiak voltak, akik eljegyzési gyűrűket kerestek párjuknak. Ez erősíti meg Joshua Sherman, a Grown Brilliance marketingigazgatója is, akinek a cége laboratóriumban növesztett gyémántokkal kirakott eljegyzési gyűrűket is a kínálatában tart.

A meleg párok körében az összetartozás és annak jelképe különösen fontos. Ahogy az egybekelésük minden pillanatát gondosan meg szokták tervezni, így erre is különös hangsúlyt fektetnek

– húzza alá. A tendencia azonban továbbgyűrűzött, s ennek ahogy szokott, a celebritások, influencerek ágyaztak meg.

Hírességek is beálltak a sorba

Olyan ismert férfiak villogtak a párjuktól kapott eljegyzésű gyűrűvel, mint Ed Sheeran, Ryan Reynolds, Brooklyn Beckham vagy Michael Bublé. Sokan e mellé karikagyűrű is viselnek, miután hivatalosan is egybekeltek szívül választottjával. A férfiak körében egyébként ettől függetlenül is trendivé vált az ékszerviselés.

Ed Sheeran popsztár a bal kezén viseli a párjától kapott gyűrűt.

Fotó: AFP

Az Eternate-nél 2021-ben a férfi ékszerek az összes eladás 7,2 százalékát tették ki, arányuk mára a 15 százalékot közelíti, a Grown Brilliance-nál pedig a férfi ékszervásárlások növekedési dinamikája a duplája, mint a nőké. Ezt a megállapítást az ékszer leendő viselője alapján tették, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a számlát végül ki állta.

Sok ékszerész úgy véli, hogy az eljegyzési gyűrű „párosodásának” gyakorlata bekerül a köztudatba és hagyománnyá válik, ennek lökést adhatnak és a fősodorba emelhetik a hírességek – igaz nekik egy/két gyűrűvásárlás többnyire nem jelent komolyabb anyagi megterhelést. Az ékszeripar mindenesetre teljes mellszélességgel támogatja a férfiak meggyűrűzését.