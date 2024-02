Nem folytatja a Star Wars-könyvek kiadását a szegedi Szukits kiadó. A cég 17 éve felel a Star Wars-kötetek magyarországi kiadásáért, de gazdasági okokra hivatkozva befejezik ezt a munkát.

Véget ér a Star Wars-könyvek magyarországi kiadása.

„Szomorú döntést kellett meghoznunk. Tizenhét éve adunk ki Star Wars-köteteket, de sajnos eljött az a pont, hogy be kell jelentenünk, lezárul ez a korszak és több Star Wars-kiadvány nem fog megjelenni a Szukits könyvkiadó égisze alatt, ezzel együtt a meglévő kötetek értékesítése is véget ér. Mit jelent ez a gyakorlatban? A jelenleg előrendelhető kiadványok még megjelennek alacsonyabb példányszámban, azonban újabb előrendelhető címek már nem fognak kikerülni. A meglévő raktáron lévő címeket június 30-ig még megvásárolhatjátok, ezt követően lezárul az értékesítésük. A fentiek igazak a kánon, legendák és képregényekre is, tehát minden Szukits kiadású Star Wars-termékre”

– írta honlapján a kiadó.

Ezt tehát azt jelenti, hogy június 30. után semmilyen Star Wars témájú könyv vagy képregény nem lesz elérhető a Szukitsnál.

A Telex megkereste a kiadót és a marketingvezető Halek Attilától megtudta, hogy a döntés mögött pénzügyi-gazdasági okok állnak. Halek Attila elmondta, hogy már nem tudnak lépést tartani az újdonságokkal, így már nincs realitása annak, hogy minden terméket kiadjanak.

Az IGN Hungary azt írta, hogy egyelőre nincs hír arról, hogy más kiadó átvenné ezt a munkát a Szukitstól, de természetesen bármikor jöhet a hír, hogy valaki ráveti magát a Star Wars-könyvekre és -képregényekre. A Szukits addig is olyan franchise-ok kiadásával folytatja a munkát, mint a Marvel, a Warhammer, vagy a Vaják.