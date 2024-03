A Dűne éppen hogy csak egy hete lépte át az első nagy bevételi mérföldkövet, az 500 millió dolláros határt, most viszont a franchise, az az az első és második rész összes bevétele elért egy igazi álomhatárt: több mint egy milliárd dollárt termelt a két világszerte. Denis Villeneuve sci-fi eposza ezzel rendesen megalapozza, hogy szinte kétséget kizáró legyen a trilógia záródarabjának elkészítése.

A Dűne második része nemrég lépte át a fél milliárd dolláros bevételi határt

Fotó: Getty Images

A Dűne: Második részt március 1-én mutatták be az amerikai mozikban és már nyitónapján is elképesztő számokat produkált: 32,1 millió dollár bevételt ért el az észak-amerikai jegypénztáraknál, ebből 12 millió dollár volt az elővételes jegyek részaránya. Nagy volt az első film utána várakozás, melynek bevételei még az 500 milliós bevételt sem érték el, mivel egyszerre jelent meg a mozikban és streamingen is. Mivel sokan egy nagy egészként tekintenek a még be nem fejezett trilógiára, így érdemes a bevételeiket is együtt nézni.

A Dűne második részének jelenlegi 575 millió dolláros bevételével a két film már több mint egy milliárd dollárt termelt.

Arra is esély van, hogy a Dűne: Második rész végezetül egyedül is át fogja lépni az egy milliárd dolláros bevételt, viszont nehéz dolga lesz a következő hetekben megjelenő új filmek és a közel 3 órás hossza miatt. Az előrejelzések szerint a film bevétele megközelítőleg 700 millió dollárnál fog megállni, ami rendkívül lenyűgöző egy epikus sci-fi filmhez képest – írja a Screen Rant.

Denis Villeneuve rendező elárulta, hogy a jövőben elkészítheti a Dűne: Harmadik részt, amely valószínűleg a Dűne: Messiás című regényen fog alapulni, és a trilógia záródarabja lesz.